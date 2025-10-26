Torneo Regional Federal Amateur: la competencia única en el mundo

Ni los millones de euros de la Premier League, la historia de los clubes de LaLiga de España, o la pasión y entrega de la Liga Profesional logran igualar al Torneo Regional Federal Amateur , la competencia más particular y hermosa del deporte, que resulta el verdadero corazón del fútbol argentino .

A lo largo de tres meses, 332 clubes de todo el país disputan la cuarta categoría de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ). Un torneo dividido por regiones (Cuyo, Norte, Patagonia, Litoral, Pampeana), con fases de grupos que luego dan espacio a interminables series de playoffs a eliminación directa. Todo el esfuerzo para encontrar a sólo 4 equipos que asciendan al Torneo Federal A.

#TorneoRegional #RegionalAmateur Con este paisaje, Camioneros de Ushuaia se puso en ventaja parcial frente a Mercantil, siendo el primer gol más austral del Torneo Regional Amateur. Prensa Mercantil pic.twitter.com/urlnABJQ6I

La vasta extensión de la República Argentina se ve claramente representada en dicha competencia, que mezcla a equipos del extremo norte como Racing de Ojo de Agua de La Quiaca, Mandiyú de Corrientes o Guaraní Antonio Franco de Misiones, con otros bien del Sur como Camioneros y Mercantil de Ushuaia, o Atlético de Puerto San Julián. Los más de 4000 kilómetros de distancia entre dichos puntos permiten encontrar postales de montañas nevadas y calor extremo, entremezcladas en una misma fecha.

Por supuesto, la gran cantidad de conjuntos participantes a lo largo y ancho del interior profundo permiten encontrar historias increíbles, como la de Fernando España, presidente - jugador de Unión Deportiva Maimará que disputó la primera fecha del Regional Federal.

El hombre de 45 años reparte su tiempo entre presidir la institución de la localidad Jujeña, y participar dentro del campo de juego como capitán. El delantero tuvo la felicidad de debutar con victoria por 2 a 1 ante Racing de Ojo de Agua, pero luego sufrió la durísima derrota por 11 a 1 frente a Talleres de Perico , por la segunda fecha.

Hace algunas semanas, en diálogo con FM Azul de Tilcara, contó más detalles: "Hay mucha gente que colabora con el club y este recorrido que tengo como presidente... Agradezco a mi familia y la de los chicos que están siempre apoyando a los que domingo a domingo dejamos todo para defender esta camiseta".

José Sand y Emiliano Vecchio, las estrellas del Regional:

2 El Torneo Regional Federal Amateur, una categoría con presencias importantes laopinionsemanario - Municipalidad de Bell Ville

Al mismo tiempo, en otra región del país debutaban en el Regional dos temibles atacantes con muchísimo pasado en los grandes de la máxima división del fútbol argentino: Emiliano Vecchio y José "Pepe" Sand. El primero lo hizo defendiendo la camiseta de Regatas de San Nicolás, con el cual ganó en el debut frente a La Emilia, y empató ante Paraná FC; mientras que el exLanús ya jugó para Argentino de Bell Ville a sus 45 años, donde aseguró que se sintió "7 puntos".

Comenzó el Torneo Regional, donde la pelota continúa rodando a pesar de las lluvias, el viento o la nieve; las estrellas de primer nivel quedan igualadas con futbolistas amateurs; y gigantes del ascenso como Desamparados de San Juan o Mandiyú compiten con equipos formados por grupos de amigos, o de localidades pequeñas de nuestro país.