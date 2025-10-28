28 de octubre de 2025 - 11:12

Se conoció la fecha donde Lionel Messi anunciará si va o no al Mundial 2026

El capitán argentino dio la declaración más concreta hasta ahora sobre su posible participación en el Mundial 2026, la cual dependerá exclusivamente de su estado físico.

Lionel Messi habló sobre la posibilidad de estar en el Mundial 2026

A menos de un año del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Messi habló sobre su futuro con la Selección argentina y dejó una pista concreta sobre cuándo tomará la decisión de participar o no en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

En diálogo con NBC, el capitán argentino fue consultado una vez más por su presencia en la próxima Copa del Mundo, y esta vez respondió con una precisión que sorprendió a todos: “Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi Selección, si llego. Voy a evaluar día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial”, afirmó Messi.

La fecha en la que Lionel Messi tomará la decisión

De acuerdo con los dichos del rosarino, su determinación se conocerá entre enero y febrero de 2026, fechas que coinciden con el inicio de la pretemporada de Inter Miami y con la previa de la última fecha FIFA antes del Mundial. En ese período, además, la Selección argentina podría disputar la Finalissima ante España, un partido que serviría de termómetro para el plantel que viajará al torneo más importante del fútbol. Paralelamente, Messi confirmó la renovación de su contrato con Inter Miami hasta 2028, una decisión que extiende su carrera profesional al menos hasta los 41 años.

Por su parte, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico siguen de cerca la situación del capitán y aguarda esta definición para terminar de planificar la lista de convocados y el esquema con el que Argentina defenderá el título mundial obtenido en Qatar.

