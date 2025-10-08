8 de octubre de 2025 - 16:57

Torneo Regional Federal Amateur: se conoció el fixture y formato de competencia

La cuarta categoría del fútbol de AFA ya tiene su hoja de ruta. Los mendocinos irán por el ascenso en una región complicada.

El Torneo Regional Federal Amateur tiene todo listo para comenzar

El Torneo Regional Federal Amateur tiene todo listo para comenzar

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El Consejo Federal de AFA confirmó el fixture del Torneo Regional Federal Amateur, y los equipos de Mendoza ya conocen a sus rivales. El certamen comenzará el 19 de octubre y contará con la participación de 333 clubes en total, divididos en ocho regiones en todo el país.

Leé además

el enorme desafio economico de jugar el torneo regional federal amateur

El enorme desafío económico de jugar el Torneo Regional Federal Amateur

Por Emanuel Cenci
River vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina

River vs Independiente Rivadavia: se confirmó día, horario y sede del duelo de semifinales por Copa Argentina

Por Cristian Reta

Así se jugará el Regional:

FADEP es el campeón de la Liga Mendocina
FADEP es el campeón de la Liga Mendocina

FADEP es el campeón de la Liga Mendocina

En el caso de la Región Cuyo, la Primera Ronda estará integrada por diez zonas: seis de cuatro equipos y cuatro de tres. Cada grupo se disputará con el formato todos contra todos, a partido de ida y vuelta, y los dos primeros de las zonas de cuatro equipos, junto con los líderes de las zonas de tres, avanzarán a la siguiente instancia.

Después de la primera fase, los 16 clasificados avanzarán a la Segunda Ronda, que se jugará en formato de eliminación directa a doble partido (ida y vuelta). De allí surgirán los ocho equipos que disputarán la Tercera Ronda, luego los cuatro semifinalistas regionales, y los dos finalistas de la Región Cuyo.

El ganador de esa final obtendrá el pasaje a la Etapa Final Nacional, donde se enfrentará en partido único en cancha neutral al campeón de otra región. En caso de empate, la definición será por penales, según el reglamento de la AFA.

Las zonas y fixture del Torneo Regional Federal Amateur:

Diseño sin título (16).png
Pacífico vs Desamparados por la vuelta de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur

Pacífico vs Desamparados por la vuelta de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur

Zona 4

Deportivo Malargüe, Deportivo Rincón del Atuel, Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear.

Fixture:

  • 1ª fecha (19/10): Ferro vs Huracán / Rincón del Atuel vs D. Malargüe
  • 2ª fecha (02/11): D. Malargüe vs Ferro / Huracán vs Rincón del Atuel
  • 3ª fecha (09/11): Ferro vs Rincón del Atuel / D. Malargüe vs Huracán
  • 4ª a 6ª fecha: se invierte la localía (16/11, 23/11, 30/11).

Zona 5

Vialidad (Malargüe), Sportivo Pedal (San Rafael), Pacífico (General Alvear) y Villa Atuel.

Fixture:

  • 1ª fecha (19/10): Vialidad vs Pacífico / Pedal vs Villa Atuel
  • 2ª fecha (02/11): Villa Atuel vs Vialidad / Pacífico vs Pedal
  • 3ª fecha (09/11): Vialidad vs Pedal / Villa Atuel vs Pacífico
  • 4ª a 6ª fecha: se invierte la localía.

Zona 6

San Carlos, Deportivo Eugenio Bustos y Volantes Unidos (Malargüe).

Fixture:

  • 1ª fecha (19/10): E. Bustos vs San Carlos — Libre: Volantes Unidos
  • 2ª fecha (02/11): Volantes Unidos vs E. Bustos — Libre: San Carlos
  • 3ª fecha (09/11): San Carlos vs Volantes Unidos — Libre: E. Bustos
  • 4ª a 6ª fecha: se invierte la localía.

Zona 7

FADEP, Atlético Argentino, La Dormida, y Arenas Raffo.

Fixture:

  • 1ª fecha (19/10): Arenas Raffo vs La Dormida / FADEP vs Argentino
  • 2ª fecha (02/11): Argentino vs Arenas Raffo / La Dormida vs FADEP
  • 3ª fecha (09/11): Arenas Raffo vs FADEP / Argentino vs La Dormida
  • 4ª a 6ª fecha: se invierte la localía.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Edinson Cavani no terminó la práctica de Boca por una molestia muscular.

Cavani sufrió otra molestia muscular y su regreso en Boca se retrasa

Por Cristian Reta
Gilberto Mora, el juvenil mexicano que podría enfrentar a la Selección Argentina

Tiene 16, superó a Pelé, espero por la Selección Argentina y podría disputar 3 mundiales en 9 meses

Por Cristian Reta
Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo

Se conoció cómo vive Riquelme el estado de salud de Miguel Ángel Russo: "Está golpeado"

Por Cristian Reta
Tensiones en Chicago obligaron a cambiar la sede del duelo entre la Selección y Puerto Rico. EFE/EPA/Patrick Gorski

El drama social que forzó la decisión más urgente en la Selección Argentina

Por Cristian Reta