Torneo Regional Federal Amateur: se conoció el fixture y formato de competencia

El Consejo Federal de AFA confirmó el fixture del Torneo Regional Federal Amateur, y los equipos de Mendoza ya conocen a sus rivales. El certamen comenzará el 19 de octubre y contará con la participación de 333 clubes en total, divididos en ocho regiones en todo el país.
Así se jugará el Regional:
FADEP es el campeón de la Liga Mendocina
En el caso de la Región Cuyo, la Primera Ronda estará integrada por diez zonas: seis de cuatro equipos y cuatro de tres. Cada grupo se disputará con el formato todos contra todos, a partido de ida y vuelta, y los dos primeros de las zonas de cuatro equipos, junto con los líderes de las zonas de tres, avanzarán a la siguiente instancia.
Después de la primera fase, los 16 clasificados avanzarán a la Segunda Ronda, que se jugará en formato de eliminación directa a doble partido (ida y vuelta). De allí surgirán los ocho equipos que disputarán la Tercera Ronda, luego los cuatro semifinalistas regionales, y los dos finalistas de la Región Cuyo.
El ganador de esa final obtendrá el pasaje a la Etapa Final Nacional, donde se enfrentará en partido único en cancha neutral al campeón de otra región. En caso de empate, la definición será por penales, según el reglamento de la AFA.
Las zonas y fixture del Torneo Regional Federal Amateur:
Zona 4
Deportivo Malargüe, Deportivo Rincón del Atuel, Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear.
Fixture:
- 1ª fecha (19/10): Ferro vs Huracán / Rincón del Atuel vs D. Malargüe
- 2ª fecha (02/11): D. Malargüe vs Ferro / Huracán vs Rincón del Atuel
- 3ª fecha (09/11): Ferro vs Rincón del Atuel / D. Malargüe vs Huracán
- 4ª a 6ª fecha: se invierte la localía (16/11, 23/11, 30/11).
Zona 5
Vialidad (Malargüe), Sportivo Pedal (San Rafael), Pacífico (General Alvear) y Villa Atuel.
Fixture:
- 1ª fecha (19/10): Vialidad vs Pacífico / Pedal vs Villa Atuel
- 2ª fecha (02/11): Villa Atuel vs Vialidad / Pacífico vs Pedal
- 3ª fecha (09/11): Vialidad vs Pedal / Villa Atuel vs Pacífico
- 4ª a 6ª fecha: se invierte la localía.
Zona 6
San Carlos, Deportivo Eugenio Bustos y Volantes Unidos (Malargüe).
Fixture:
- 1ª fecha (19/10): E. Bustos vs San Carlos — Libre: Volantes Unidos
- 2ª fecha (02/11): Volantes Unidos vs E. Bustos — Libre: San Carlos
- 3ª fecha (09/11): San Carlos vs Volantes Unidos — Libre: E. Bustos
- 4ª a 6ª fecha: se invierte la localía.
Zona 7
FADEP, Atlético Argentino, La Dormida, y Arenas Raffo.
Fixture:
- 1ª fecha (19/10): Arenas Raffo vs La Dormida / FADEP vs Argentino
- 2ª fecha (02/11): Argentino vs Arenas Raffo / La Dormida vs FADEP
- 3ª fecha (09/11): Arenas Raffo vs FADEP / Argentino vs La Dormida
- 4ª a 6ª fecha: se invierte la localía.