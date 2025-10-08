Torneo Regional Federal Amateur: se conoció el fixture y formato de competencia

La cuarta categoría del fútbol de AFA ya tiene su hoja de ruta. Los mendocinos irán por el ascenso en una región complicada.

El Torneo Regional Federal Amateur tiene todo listo para comenzar

El Consejo Federal de AFA confirmó el fixture del Torneo Regional Federal Amateur, y los equipos de Mendoza ya conocen a sus rivales. El certamen comenzará el 19 de octubre y contará con la participación de 333 clubes en total, divididos en ocho regiones en todo el país.

Así se jugará el Regional: FADEP es el campeón de la Liga Mendocina FADEP es el campeón de la Liga Mendocina @phkily_lrr En el caso de la Región Cuyo, la Primera Ronda estará integrada por diez zonas: seis de cuatro equipos y cuatro de tres. Cada grupo se disputará con el formato todos contra todos, a partido de ida y vuelta, y los dos primeros de las zonas de cuatro equipos, junto con los líderes de las zonas de tres, avanzarán a la siguiente instancia.

Después de la primera fase, los 16 clasificados avanzarán a la Segunda Ronda, que se jugará en formato de eliminación directa a doble partido (ida y vuelta). De allí surgirán los ocho equipos que disputarán la Tercera Ronda, luego los cuatro semifinalistas regionales, y los dos finalistas de la Región Cuyo.

El ganador de esa final obtendrá el pasaje a la Etapa Final Nacional, donde se enfrentará en partido único en cancha neutral al campeón de otra región. En caso de empate, la definición será por penales, según el reglamento de la AFA.

Las zonas y fixture del Torneo Regional Federal Amateur: Diseño sin título (16).png Pacífico vs Desamparados por la vuelta de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur Zona 4 Deportivo Malargüe, Deportivo Rincón del Atuel, Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear.