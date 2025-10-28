El polémico final de una tradición en la Premier League que alteró a los hinchas ingleses

El fútbol inglés jugará, por primera vez en décadas, solo un partido el tradicional Boxing Day del 26 de diciembre, alterando años de folclore en Navidad.

La Premier League despertó la preocupación de varios hinchas ingleses al conocerse la aparente ruptura de una tradición arraigada en el fútbol de las islas, como es el "Boxing Day", sinónimo de fútbol y estadios llenos en Inglaterra. Cada 26 de diciembre, familias y aficionados se reunían, como un ritual, para disfrutar de una jornada completa de partidos.

Este año, la Premier League sorprendió al anunciar que solo un partido se disputará el 26 de diciembre, mientras el resto se jugará el 27 y 28. La decisión rompe con décadas de tradición y transforma la experiencia navideña de los fanáticos.

image Hinchas del Chelsea vieron su partido con gorros de Papá Noel durante el Boxing Day de la temporada pasada. ¿Por qué la Premier League abandona la tradición del Boxing Day? La reprogramación responde a la combinación de varios factores, siendo la primera la congestión del calendario con competiciones europeas y nacionales. A esto se le suma el ajuste por compromisos televisivos que priorizan fines de semana para maximizar audiencia.

Por último, existe el hecho de que el 26 de diciembre cae viernes, rompiendo la costumbre de jornadas completas durante fines de semana. El resultado es un Boxing Day más corto y atípico, pensado para equilibrar el calendario, ya que este año la Premier League y las cadenas televisivas determinaron que solo se dispute un encuentro el viernes 26 de diciembre. El resto de los partidos se trasladarán al sábado 27 y al domingo 28, días con mayor audiencia televisiva.

image Adiós temporal al Boxing Day en la Premier League El enojo de los hinchas ingleses La reacción de los aficionados no se hizo esperar. Muchos consideran al Boxing Day un símbolo cultural, y su reducción provoca frustración y nostalgia. Entre las críticas, se destaca que esta fecha no solo es fútbol, sino que representa unión familiar, rituales navideños y la emoción de una jornada completa de partidos.