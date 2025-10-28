28 de octubre de 2025 - 12:48

El polémico final de una tradición en la Premier League que alteró a los hinchas ingleses

El fútbol inglés jugará, por primera vez en décadas, solo un partido el tradicional Boxing Day del 26 de diciembre, alterando años de folclore en Navidad.

Adiós temporal al Boxing Day en la Premier League

Adiós temporal al Boxing Day en la Premier League

Foto:

Por Cristian Reta

La Premier League despertó la preocupación de varios hinchas ingleses al conocerse la aparente ruptura de una tradición arraigada en el fútbol de las islas, como es el "Boxing Day", sinónimo de fútbol y estadios llenos en Inglaterra. Cada 26 de diciembre, familias y aficionados se reunían, como un ritual, para disfrutar de una jornada completa de partidos.

Leé además

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina

La final de Copa Argentina ya tiene fecha: ¿Dónde se jugará?

Por Cristian Reta
Lautaro Martínez junto a Josep Martínez, arquero del Inter de Milán

Un jugador del Inter de Lautaro Martínez atropelló y mató a un hombre: la dura reacción del club

Por Cristian Reta
image
Hinchas del Chelsea vieron su partido con gorros de Pap&aacute; Noel durante el Boxing Day de la temporada pasada.

Hinchas del Chelsea vieron su partido con gorros de Papá Noel durante el Boxing Day de la temporada pasada.

¿Por qué la Premier League abandona la tradición del Boxing Day?

La reprogramación responde a la combinación de varios factores, siendo la primera la congestión del calendario con competiciones europeas y nacionales. A esto se le suma el ajuste por compromisos televisivos que priorizan fines de semana para maximizar audiencia.

Por último, existe el hecho de que el 26 de diciembre cae viernes, rompiendo la costumbre de jornadas completas durante fines de semana. El resultado es un Boxing Day más corto y atípico, pensado para equilibrar el calendario, ya que este año la Premier League y las cadenas televisivas determinaron que solo se dispute un encuentro el viernes 26 de diciembre. El resto de los partidos se trasladarán al sábado 27 y al domingo 28, días con mayor audiencia televisiva.

image
Adi&oacute;s temporal al Boxing Day en la Premier League

Adiós temporal al Boxing Day en la Premier League

El enojo de los hinchas ingleses

La reacción de los aficionados no se hizo esperar. Muchos consideran al Boxing Day un símbolo cultural, y su reducción provoca frustración y nostalgia. Entre las críticas, se destaca que esta fecha no solo es fútbol, sino que representa unión familiar, rituales navideños y la emoción de una jornada completa de partidos.

Hay que decir que la liga inglesa indicó que la medida responde a circunstancias específicas de esta temporada y que la tradición podría recuperarse en el futuro. Sin embargo, expertos señalan que la presión de los calendarios y los contratos televisivos podrían transformar este cambio en algo permanente. Recordemos que el de este año será el ‘Boxing Day’ con menos partidos desde 1982. El año pasado, por ejemplo, se disputaron ocho encuentros y la última vez que los diez partidos de la jornada se jugaron un 26 de diciembre fue en 2015.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia se miden por la final de la Copa Argentina

Definido: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia ya tienen sede para la final de la Copa Argentina 2025

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Anuncio inminente: Franco Colapinto se perfila como titular de Alpine en 2026

Por Cristian Reta
Hinchas del Flamengo involucrados en un accidente

Conmoción en Brasil: volcó un micro con hinchas de Flamengo y hay heridos de gravedad

Por Cristian Reta
Lionel Messi habló sobre la posibilidad de estar en el Mundial 2026

Se conoció la fecha donde Lionel Messi anunciará si va o no al Mundial 2026

Por Cristian Reta