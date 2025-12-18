18 de diciembre de 2025 - 21:15

Habló la protagonista del video del concierto de Coldplay que generó gran polémica: "Tomé una mala decisión"

Kristin Cabot rompió el silencio, seis meses después del escandalo, rompió el silencio y se refirió a la infidelidad junto al CEO de Astronomer.

Seis meses después de la polémica ocurrida en el concierto de Coldplay, la protagonista del video rompió el silencio.&nbsp;

Seis meses después de la polémica ocurrida en el concierto de Coldplay, la protagonista del video rompió el silencio. 

Foto:

Por Redacción

Aún continua la polémica que surgió a partir del concierto de Coldplay celebrado en Boston el pasado 16 de julio, el cual se convirtió en un fenómeno viral debido al momento de kiss-cam. El video que desató el escándalo, destapó la infidelidad que cometían Andy Byron, en aquel entonces CEO de la compañía Astronomer, y Kristin Cabot, su directora de Recursos Humanos.

Leé además

Coldplay

La advertencia de Chris Martin tras el escándalo con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay

Por Redacción Espectáculos
Sorprendieron a una pareja en medio de una infidelidad durante un show de Coldplay

El marido de la mujer escrachada con su amante en el recital de Coldplay rompió el silencio: qué reveló

Por Redacción

En las imágenes se observa a Byron que abrazaba a la directiva en medio del recital durante la canción "Viva la Vida" . Al momento de verse proyectados en la pantalla gigante, ambos trataron de esconderse, pero ya era muy tarde.

El suceso rápidamente se convirtió en el foco de los medios, el video acumuló millones de vistas y usuarios de redes sociales no tardaron en revelar que ambos estaban casados con otras personas.

Consecuencias luego de que la infidelidad se convirtiera en viral

A raíz de la presión pública y el impacto en la empresa, Andy Byron renunció a su cargo. Meses después, la otra protagonista, Kristin Cabot, dio su versión de los hechos a través de una entrevista para el periódico The New York Times.

"Tomé una mala decisión. Me eché un par de High Noons, (trago hechos con vodka y jugo de frutas) y me comporté inapropiadamente con mi jefe. Eso es todo", comentó respecto a la polémica.

La mujer reconoció su error y, por ello, decidió poner fin a su carrera profesional en la empresa: "Ese es el precio que elegí pagar".

Además, Cabot destacó que ha tenido una conversación con sus hijos acerca de lo ocurrido. "Quiero que sepan que uno puede cometer errores y meter la pata de verdad. Pero no tienen por qué amenazarlos con matarlos por ellos", expresó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Inesperado giro en la polémica infidelidad en un recital de Coldplay

Inesperado giro en la polémica infidelidad en un recital de Coldplay: "No hubo ningún romance"

Por Redacción Mundo
Messi llegó a Santa Fe para pasar las fiestas con su familia. Su llegada distante con los fanáticos indignó a una madre que fue a recibir al futbolista con sus hijos.   

"Todo mal Lio": el fuerte descargo de una madre indignada con Messi recibió miles de críticas en redes

Por Redacción
El misterio detrás de la apertura de la serie Heidi

El debate menos importante, pero más necesario: de dónde sale y cuánto mide el famoso columpio de Heidi

Por Redacción
El youtuber Brian Haidet creó una cámara especial para grabar un rayo láser 

Captó la velocidad de la luz en video: un youtuber logró grabar "un pixel a la vez"

Por Redacción