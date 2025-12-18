Habló la protagonista del video del concierto de Coldplay que generó gran polémica: "Tomé una mala decisión"

Kristin Cabot rompió el silencio, seis meses después del escandalo, rompió el silencio y se refirió a la infidelidad junto al CEO de Astronomer.

Seis meses después de la polémica ocurrida en el concierto de Coldplay, la protagonista del video rompió el silencio.

Aún continua la polémica que surgió a partir del concierto de Coldplay celebrado en Boston el pasado 16 de julio, el cual se convirtió en un fenómeno viral debido al momento de kiss-cam. El video que desató el escándalo, destapó la infidelidad que cometían Andy Byron, en aquel entonces CEO de la compañía Astronomer, y Kristin Cabot, su directora de Recursos Humanos.

En las imágenes se observa a Byron que abrazaba a la directiva en medio del recital durante la canción "Viva la Vida" . Al momento de verse proyectados en la pantalla gigante, ambos trataron de esconderse, pero ya era muy tarde.

El suceso rápidamente se convirtió en el foco de los medios, el video acumuló millones de vistas y usuarios de redes sociales no tardaron en revelar que ambos estaban casados con otras personas.

Consecuencias luego de que la infidelidad se convirtiera en viral A raíz de la presión pública y el impacto en la empresa, Andy Byron renunció a su cargo. Meses después, la otra protagonista, Kristin Cabot, dio su versión de los hechos a través de una entrevista para el periódico The New York Times.

"Tomé una mala decisión. Me eché un par de High Noons, (trago hechos con vodka y jugo de frutas) y me comporté inapropiadamente con mi jefe. Eso es todo", comentó respecto a la polémica.

La mujer reconoció su error y, por ello, decidió poner fin a su carrera profesional en la empresa: "Ese es el precio que elegí pagar". Además, Cabot destacó que ha tenido una conversación con sus hijos acerca de lo ocurrido. "Quiero que sepan que uno puede cometer errores y meter la pata de verdad. Pero no tienen por qué amenazarlos con matarlos por ellos", expresó.