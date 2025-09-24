Inesperado giro en la polémica infidelidad en un recital de Coldplay: "No hubo ningún romance"

La vida de Andy Byron y Kristin Cabot dio un giro inesperado hace dos meses. El pasado 16 de julio, se viralizó en redes sociales un video grabado durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, en Estados Unidos, en el que ambos aparecían abrazados y en una actitud cercana mientras disfrutaban del evento .

Al observar sus caras de asombro en la pantalla gigante, la intervención del cantante no tardó en llegar. Con un comentario espontáneo, pero desafortunadamente revelador, añadió tensión al momento: "Estos dos son muy tímidos o están en una aventura".

Lo que generó controversia fue que en ese entonces cada uno tenía pareja y ambos trabajaban en la misma empresa: él ocupaba el cargo de CEO en Astronomer y ella era la directora de Recursos Humanos.

La repercusión del video derivó en que ambos terminaran fuera de la compañía. Desde entonces, han mantenido silencio público, pero recientemente han salido a la luz nuevos detalles gracias a personas de su entorno.

Una persona del entorno de Cabot habló por primera vez con la revista People y reveló que Kristin ya había iniciado el proceso de divorcio de su esposo antes de asistir al concierto junto a Byron.

Con firmeza, la representante de Kristin afirmó: "Ella no destruyó ningún hogar; ya estaba separada de su exesposo, vivían en casas distintas, y Andrew, de hecho, asistió al mismo concierto acompañado de otra mujer, con quien tenía una cita y que ahora es su pareja".

Además, aseguró que "Kristin y Andy tenían una excelente relación laboral, una gran amistad. No hubo ningún romance".

También indicó que, desde el 16 de julio, la exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer ha permanecido casi recluida en su hogar, y que en las pocas ocasiones en que fue a recoger a sus hijos a la escuela, sufrió "humillaciones públicas".

Aun así, otra fuente próxima a los involucrados afirma que "todo es injusto". "Creo que lo más impactante ha sido la cantidad de desinformación que ha circulado. Estas son personas reales, con vidas reales y familias reales".