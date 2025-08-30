30 de agosto de 2025 - 13:34

Paloma Silberberg, exnovia de Nicolas González, contó cómo se enteró que le estaba siendo infiel: "mi mail"

En su regreso a la Argentina, contó en A la tarde que accedió a las cámaras de su casa en Italia y se enteró de todo.

Paloma Silberberg explicó como se enteró de que Nicolás González le era infiel.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”, comenzó su relato.

Paloma Silberberg explicó como se enteró de la infidelidad de Nicolás González

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije: ‘A ver qué está haciendo’. Y me la comí, estaba con otra chica”, detalló la joven sobre cómo se enteró de la infidelidad del jugador de la Juventus de Italia.

“Me comí todo el chamullo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”, señaló muy dolida por la actitud de su expareja. A su vez, especificó que las secuencias que vio no eran dentro de la habitación que compartían. “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios”, indicó.

Aunque Paloma se negó a revelar la identidad de la tercera en discordia, aseguró que no se trata de una mujer italiana, sino una compatriota argentina. “La mujer era argentina. No sé quién es, pero las cámaras tienen micrófonos...”, explicó y dio a entender que también tuvo conocimiento de las conversaciones que mantuvo con Nico González.

Si bien el episodio la hizo vivir días de suma tristeza, la joven reflexionó sobre lo importante que fue para ella conocer la verdad para poder dar un cierre final al vínculo. “Re morbo, pero me súper sirvió ver todo eso para cerrar para siempre el capítulo. Cerrás o cerrás, olvidate”, aseguró.

Fue entonces cuando Karina Mazzocco le consultó si, en algún momento, Nico González se comunicó con ella para explicarle o disculparse por lo sucedido; a lo que Silberberg respondió: “No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”.

