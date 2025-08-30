Paloma Silberberg, exnovia de Nicolas González, contó cómo se enteró que le estaba siendo infiel: "mi mail"

En su regreso a la Argentina, contó en A la tarde que accedió a las cámaras de su casa en Italia y se enteró de todo.

Nicolás González y Paloma Silberberg se separaron el pasado 20 de julio y, aunque en algún momento se especuló con que el motivo se debió a una infidelidad del jugador de la selección argentina con Sabrina Rojas, en las últimas horas la joven de 25 años contó la verdad.

En diálogo con A la tarde (América TV), la modelo confesó que si bien la relación ya traía varios conflictos internos, ambos habían acordado terminar en buenos términos. Pero todo dio un giro inesperado cuando llegó a Buenos Aires.

"Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail", comenzó su relato.

Paloma Silberberg explicó como se enteró de la infidelidad de Nicolás González “Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije: ‘A ver qué está haciendo’. Y me la comí, estaba con otra chica”, detalló la joven sobre cómo se enteró de la infidelidad del jugador de la Juventus de Italia.

Paloma Silberberg Paloma Silberberg explicó como se enteró de que Nicolás González le era infiel. Web “Me comí todo el chamullo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”, señaló muy dolida por la actitud de su expareja. A su vez, especificó que las secuencias que vio no eran dentro de la habitación que compartían. “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios”, indicó.