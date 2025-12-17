Revelaron el video de la detención de Nick Reiner, presunto asesino de su padre Rob Reiner

La escalofriante carta que le dejó a su exmujer el hombre que asesinó a su hijo y se suicidó

La madre del niño asesinado por su padre había pedido restricciones de acercamiento y la Justicia las negó

A pesar de que el material fue sacado, distintos medios estadounidenses lograron descargar el video y las fotografías, en las que se observa al sospechoso cerca del campus de la Universidad del Sur de California (USC), en el centro de Los Ángeles, a pocos metros de una estación de metro.

El famoso director de cine y su esposa fueron encontrados sin vida tras ser apuñalados en su casa de Los Ángeles. Su hija fue quien los halló y señaló como posible autor a su hermano.

En las imágenes se ve a Nick Reiner detenido en una esquina cuando varios patrulleros se aproximan y se colocan frente a él. Ante la presencia policial, el joven levanta las manos y permanece inmóvil mientras los agentes descienden de los vehículos.

Segundos después, los efectivos le ordenan que se arroje al suelo, proceden a esposarlo y luego lo apoyan contra un móvil policial antes de introducirlo en el patrullero.

Embed Shocking new footage showed the moment Nick Reiner raised his hands to surrender on a Los Angeles street just hours after he allegedly butchered his parents at their nearby home. pic.twitter.com/CwlsDjkNoX — New York Post (@nypost) December 16, 2025

Desde el inicio de la investigación, Nick Reiner fue considerado el principal sospechoso del doble homicidio cometido con arma blanca. La hipótesis tomó fuerza luego de que su hermana Romy, quien encontró los cuerpos de sus padres, lo señalara como posible autor del crimen.

Además del momento de la detención, también se conocieron imágenes captadas por cámaras de seguridad de una estación de servicio, donde se ve a Reiner comprando bebidas con aparente tranquilidad poco tiempo antes de ser detenido.

Nick Reiner, quien atravesó períodos de adicción a las drogas, enfrenta cargos por homicidio agravado por la muerte de sus padres. El fiscal del caso adelantó que el acusado podría recibir una condena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.