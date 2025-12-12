La madre del niño asesinado por su padre había pedido restricciones de acercamiento y la Justicia las negó

La comunidad de Huanguelén, en la provincia de Buenos Aires, fue estremecida por un desenlace fatal que, según fuentes judiciales, pudo haberse evitado. Gustavo Suárez, de 48 años, llevó a su hijo Francisco, de tan solo 4 años, hasta el acceso del pueblo en un camión, donde lo asesinó de un disparo en la cabeza para luego quitarse la vida .

Minutos antes de la tragedia ocurrida en la madrugada del martes, Suárez, quien era camionero, llamó a su exesposa y madre del menor para comunicarle su macabro plan.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron un camión Mercedes Benz 2035 detenido; en su interior estaban los cuerpos de Suárez, con un disparo en la cabeza y una pistola Bersa calibre 22 en su mano, y el niño, quien falleció poco después mientras era trasladado a un hospital.

La madre del menor, que es miembro de la Policía local, había presentado dos solicitudes ante la Justicia buscando una medida cautelar para evitar que Suárez se acercara tanto a ella como a su hijo , argumentando que el niño corría riesgo.

El primer rechazo ocurrió en agosto de 2025. Un juez de Paz de Coronel Suárez desestimó la solicitud , considerando que no se desprendía la "existencia de un riesgo extremo que torne necesario disponer la suspensión del régimen de comunicación paterno-filial". A pesar de esta negación, el juez sí le ordenó a Suárez "el cese inmediato de los actos de perturbación y/o intimidación contra Francisco Suárez".

El área de Acción Social del Municipio también intervino, solicitando que el padre no tuviera la tenencia del niño ante la percepción de que algo malo podría sucederle.

Ante la negativa, la mujer reiteró su pedido de cautelar. La segunda presentación fue analizada por el Juez de Garantías de Bahía Blanca, Alberto Antonio Manzi, el 8 de noviembre.

En su denuncia, la madre alegaba que Suárez la hostigaba, la amenazaba y ejercía violencia psicológica, utilizando al niño "como instrumento para manipularla, someterla y causarle daño". Detalló que en ocasiones el padre obligaba a Francisco a proferir insultos hacia ella, afirmando tener audios que lo probaban.

La carta del autor del crimen

Poco después de los hechos, trascendió una carta escrita por Suárez el lunes previo al crimen. En el mensaje, el hombre responsabilizó a su ex pareja, Daiana García, de la situación, y le anunció su decisión.

Carta padre que asesinó a su hijo y luego se suicidó

"Nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste", comenzaba el escrito. Suárez la acusó de mentir y de utilizar a Francisco, afirmando que el niño estaría mejor con él, lejos de la "vida de mierda" que, según él, ella le podía ofrecer.

La causa está bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 (UFIJ N°5) del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego. El caso ha sido calificado como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio. Dado que el responsable del crimen está muerto, las fuentes judiciales indicaron que queda poco más por hacer en la causa, más allá de acreditar fehacientemente lo ocurrido.

La situación pone en relieve la dificultad en los procesos judiciales para evaluar el riesgo en conflictos familiares donde hay "denuncias cruzadas", un contexto donde Suárez alegaba que no le permitían ver al niño, mientras la madre manifestaba los riesgos que este corría.