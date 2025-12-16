Bajo vigilancia por suicidio: las fotos del arresto de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres

El hombre, de 32 años, se encuentra en una correccional sin posibilidad de libertad bajo fianza. Sus padres, Rob Reiner y Michele Singer, fueron apuñalados.

La Policía difundió imágenes del arresto de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres.

La Policía de Los Ángeles difundió imágenes del impactante momento del arresto a Nick Reiner y lo esposaban en una estación de tren. El hombre, de 32 años, está acusado del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

Las fotografías fueron publicadas inicialmente en redes sociales por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y luego eliminadas, pero recuperadas por el medio TMZ.

En ellas se ve a Reiner rodeado por efectivos policiales, con las manos esposadas detrás de la espalda. El arresto se concretó el domingo por la noche en la intersección de Exposition Boulevard y Vermont Avenue, en las inmediaciones de una estación de tren.

Según informaron fuentes policiales a medios estadounidenses, la LAPD solicitó colaboración a la Marshal's Apprehension Task Force (Grupo de Trabajo de Alguaciles) para localizar al sospechoso. Tras dar con su paradero, Reiner fue trasladado y quedó bajo custodia de la división de homicidios. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en el la correccional "Twin Towers", donde se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

Previo al arresto: en un ducha "llena de sangre" Horas antes de su detención, Nick Reiner se había alojado en el hotel "The Pierside", en Santa Monica, alrededor de las 4 de la madrugada. Empleados del hotel encontraron una habitación con escenas estremecedoras, entre ellas una ducha “llena de sangre”, rastros que partían desde la cama y una ventana cubierta con sábanas.

Previo al arresto: en un ducha "llena de sangre" Horas antes de su detención, Nick Reiner se había alojado en el hotel "The Pierside", en Santa Monica, alrededor de las 4 de la madrugada. Empleados del hotel encontraron una habitación con escenas estremecedoras, entre ellas una ducha "llena de sangre", rastros que partían desde la cama y una ventana cubierta con sábanas.

Testigos indicaron que el joven Reiner llegó al hotel en un estado de desorientación y que no volvió a salir del lugar. Esa misma noche, Nick había asistido junto a sus padres a una fiesta navideña en la casa del conductor Conan O'Brien, donde, según relataron asistentes, protagonizó una discusión muy fuerte con ellos antes de retirarse. Los crímenes de Rob Reiner y su esposa Michele que conmocionan a Hollywood Rob Reiner, reconocido director y productor de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados apuñalados hasta la muerte el domingo por la tarde en su mansión de Brentwood, valuada en aproximadamente 13,5 millones de dólares. El hallazgo fue reportado inicialmente por su hija Romy, quien dio aviso a la Policía.

Según trascendió posteriormente, Romy habría advertido a las autoridades que un miembro de la familia podía ser sospechoso, al considerarlo "peligroso". Poco después, la policía confirmó que Nick Reiner es señalado como responsable de las muertes y enfrenta cargos federales por doble homicidio.