16 de diciembre de 2025 - 16:55

Flamenco y pasión en el teatro Mendoza: el estudio Virgen del Rocío presenta su muestra anual

El estudio de arte flamenco presentará "A compás" en el teatro Mendoza. La cita es este viernes y las entradas ya se pueden adquirir.

Captura de pantalla 2025-12-16 164747
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El Estudio de Arte Flamenco Virgen del Rocío despedirá el año con “A compás”, un espectáculo que promete una noche atravesada por la emoción, la pasión y la tradición del flamenco en su estado más auténtico. La función tendrá lugar este viernes 19 de diciembre, a las 21, en el Teatro Mendoza.

Con dirección artística de Mandy Acevedo, la propuesta condensa el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año en el estudio y se presenta como un recorrido sensible y expresivo por distintos palos del flamenco, donde la danza dialoga con la música en una puesta pensada para todo público.

Cita imperdible con el flamenco

Lejos de ser una simple muestra, “A compás” se construye como un espectáculo integral, en el que cada cuadro busca transmitir el espíritu profundo de este arte centenario, sostenido por el sentimiento y la entrega sobre el escenario.

Uno de los puntos centrales de esta edición será la presencia de músicos en vivo, un elemento clave para reforzar la fuerza y la autenticidad del flamenco. La percusión y el cante estarán a cargo de Santi Gil, mientras que el cante contará también con la voz de Gisella Servilla (Gigí). La guitarra flamenca, columna vertebral del espectáculo, será interpretada por Alexis Ramos.

“A compás” se proyecta así como una celebración del flamenco en todas sus expresiones, un espacio de encuentro entre artistas, alumnos y público. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

