"Toca evacuar": Shakira interrumpió su show en Córdoba por la tormenta y un gesto llamó la atención

A pesar de que la colombiana cantó más de una hora bajo una lluvia intensa, los relámpagos obligaron a evacuar el estadio Mario Alberto Kempes.

A pesar de que hizo la "caminata de la Loba" bajo la lluvia y llegó a cantar la mitad de sus canciones programadas, la actividad eléctrica hizo este domingo que el show de Shakira en Córdoba tuviera el peor de los finales. La cantante se presentó en el estadio Mario Alberto Kempes, pero la aparición de relámpagos obligó a interrumpir el espectáculo y activar un protocolo de evacuación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) El show de este domingo fue el anteúltimo en Latinoamérica dentro de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (el cierre será este lunes en Córdoba). Pese a las alertas meteorológicas y la lluvia persistente, las puertas se abrieron a las 18 y el público colmó campo y plateas con capas, pilotos y paraguas improvisados.

Pasadas las 21.40, Shakira hizo su entrada al estadio junto a la gente, en la ya clásica “caminata de la loba”, acompañada por fans, influencers y prensa. "Me hace muy muy feliz saber que vamos a cerrar la gira aquí en Córdoba. Esta noche somos uno", celebró la artista a pesar de la lluvia constante, que el público resistió sin moverse de su lugar.

"Me toca evacuar": Shakira y la salida anticipada del estadio Kempes Sin embargo, con el correr de los temas, el temporal se intensificó.

Shakira suspendió su show en Córdoba. Shakira suspendió su show en Córdoba. gentileza Luego de poco más de una hora de espectáculo, la producción decidió apagar las luces y dar por finalizado el recital antes de lo planeado, siendo "Pies descalzos" el último tema. Lamentándose, Shakira cerró: “Me están diciendo que vienen truenos y relámpagos. Me toca evacuar no sé por cuánto tiempo”.

Antes de retirarse definitivamente, Shakira volvió a salir a escena, pero desde la camioneta que la llevaba de regreso a su hotel, para saludar a los fans que se retiraban del estadio bajo la lluvia. Sacó la mitad del cuerpo por la ventana hizo gestos de saludo y un corazón al aire, en un intento por calmar la tristeza de las 50 mil personas que fueron a verla. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SnowyWolf_83/status/2000493904555037146?s=20&partner=&hide_thread=false Y haciendo honor a su nombre, ahí la tenemos, Shakira AGRADECIENDO desde el coche a sus fans, después de aguantar casi el concierto completo bajo la lluvia dándolo todo. Su corazón es INFINITO #Shakira #LMYNLWorldTourCordoba #Shakifans #Wolfpack pic.twitter.com/HwizrNATFk — Snowy Wolf (@SnowyWolf_83) December 15, 2025 Desde la organización confirmaron que este lunes, a partir de las 21, Shakira volverá a presentarse en el Estadio Kempes para el segundo show programado en Córdoba, pensado como una especie de revancha para quienes esperan ver el espectáculo completo sin interrupciones climáticas.