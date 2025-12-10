Shakira cantó por primera vez junto a sus hijos y emocionó a una multitud en Vélez

La artista enloqueció al estadio con una aparición inédita de Sasha y Milan para interpretar "Acróstico" el tema que tienen los tres.

Shakira y un momento único en Argentina: cantó por primera vez en vivo junto a sus hijos.

Shakira protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” al invitar a sus hijos, Milan y Sasha, a cantar con ella por primera vez en vivo. Ocurrió durante el segundo de sus tres conciertos en Buenos Aires, frente a más de 45 mil personas en el Estadio Vélez Sarsfield.

La artista colombiana comenzó a interpretar “Acróstico”, la canción que les dedicó tras su separación de Gerard Piqué y que se convirtió en un himno íntimo sobre el amor, la contención y la fortaleza familiar. Luego, uno a uno sus hijos se acercaron a ella para cantar sus partes que, hasta ahora, solo se habían escuchado en estudio y con participación virtual de los pequeños.

Milan y Sasha en el escenario junto a su mamá Visiblemente emocionada, Shakira compartió escenario con Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, quienes se vieron seguros y tranquilos, pese a tener casi 50 mil personas viéndolos. Vestidos con tonos celeste y blanco, los chicos cantaron sus partes y acompañaron, abrazados a su mamá en el resto de las estrofas de los temas.

En "Acróstico" los pequeños cantan versos como "Para lo que necesites, estoy" y "Viniste a completar lo que soy" resonaron con fuerza en un contexto personal que fue seguido de cerca por la opinión pública, tras la mediática separación de la cantante.

Al finalizar la interpretación, los tres se abrazaron y saludaron al público, luego los niños se retiraron entre aplausos. Shakira, conmovida, se tomó unos segundos para asimilar el momento y agradecer el cariño de sus fans.