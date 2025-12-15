El accidente de Gastón Edul que lo obligó a abandonar los Martín Fierro de Streaming

El periodista tuvo que dejar la conducción de la previa de la gala, donde también estaba nominado, por un accidente que preocupó a todos.

La primera entrega de los Martín Fierro de Streaming tuvo un imprevisto que alteró la participación de uno de sus protagonistas. Gastón Edul, periodista deportivo y figura del canal Olga, sufrió un accidente doméstico horas antes de la ceremonia y debió abandonar el evento para recibir atención médica, lo que generó preocupación entre sus compañeros y seguidores.

Edul no solo se encontraba nominado, sino que además formaba parte de la transmisión oficial de la gala. Sin embargo, su presencia quedó en duda cuando apareció en cámara con una de sus manos visiblemente vendada.

Ante la sorpresa del público, el propio periodista explicó lo sucedido y relató que el accidente ocurrió en su casa, en un momento cotidiano que terminó de manera inesperada.

El accidente doméstico de Gastón Edul Según contó al aire, el corte se produjo cuando intentó separar dos bifes de chorizo que estaban congelados. Para hacerlo utilizó un cuchillo y el movimiento le provocó una herida profunda en la mano. La situación se conoció durante la previa del evento, cuando sus compañeros notaron el vendaje y le pidieron detalles de lo ocurrido.

Porque se cortó la mano separando carne congelada y se tuvo que ir de la previa de los Martín Fierro para que le den puntos. pic.twitter.com/o0fagj3Z8j — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 14, 2025 Tefi Russo, integrante del staff de Olga, aportó más información sobre el episodio y advirtió la gravedad del corte. “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”, dijo Edul frente a cámara, mientras Russo remarcó: “Necesita puntos”.