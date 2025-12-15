15 de diciembre de 2025 - 11:49

El accidente de Gastón Edul que lo obligó a abandonar los Martín Fierro de Streaming

El periodista tuvo que dejar la conducción de la previa de la gala, donde también estaba nominado, por un accidente que preocupó a todos.

Gastón Edul
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La primera entrega de los Martín Fierro de Streaming tuvo un imprevisto que alteró la participación de uno de sus protagonistas. Gastón Edul, periodista deportivo y figura del canal Olga, sufrió un accidente doméstico horas antes de la ceremonia y debió abandonar el evento para recibir atención médica, lo que generó preocupación entre sus compañeros y seguidores.

Leé además

el conicet gano el oro en el martin fierro del streaming: todos los ganadores de la primera edicion

El Conicet ganó el oro en el Martín Fierro del Streaming: todos los ganadores de la primera edición

Por Redacción Espectáculos
mala noche para la reini en los martin fierro: polemica por su vestido y un incomodo momento con diego poggi

Mala noche para La Reini en los Martín Fierro: polémica por su vestido y un incómodo momento con Diego Poggi

Por Redacción Espectáculos

Edul no solo se encontraba nominado, sino que además formaba parte de la transmisión oficial de la gala. Sin embargo, su presencia quedó en duda cuando apareció en cámara con una de sus manos visiblemente vendada.

Ante la sorpresa del público, el propio periodista explicó lo sucedido y relató que el accidente ocurrió en su casa, en un momento cotidiano que terminó de manera inesperada.

El accidente doméstico de Gastón Edul

Según contó al aire, el corte se produjo cuando intentó separar dos bifes de chorizo que estaban congelados. Para hacerlo utilizó un cuchillo y el movimiento le provocó una herida profunda en la mano. La situación se conoció durante la previa del evento, cuando sus compañeros notaron el vendaje y le pidieron detalles de lo ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2000339737329197494&partner=&hide_thread=false

Tefi Russo, integrante del staff de Olga, aportó más información sobre el episodio y advirtió la gravedad del corte. “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”, dijo Edul frente a cámara, mientras Russo remarcó: “Necesita puntos”.

El tono distendido del intercambio no ocultó la preocupación por la herida y la necesidad de una atención médica inmediata. A pesar del contratiempo, el periodista intentó llevar tranquilidad y dejó en claro su intención de cumplir con sus compromisos laborales.

“Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”, expresó, fiel a su estilo. Sin embargo, el corte obligó a que se retirara del evento antes de lo previsto para ser evaluado por profesionales de la salud.

Gastón Edul (2)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Shakira suspendió su primer show en Córdoba.

"Toca evacuar": Shakira interrumpió su show en Córdoba por la tormenta y un gesto llamó la atención

Por Redacción Espectáculos
Nick Reiner, el hijo del director asesinado, tiene un historial de luchas por adicciones con drogas.

Quién es Nick Reiner: la historia de adicciones detrás del acusado de matar a su padre Rob Reiner

Por Redacción Espectáculos
Rob Reiner junto a su hijo Nick, acusado de los crímenes

El legendario cineasta Rob Reiner y su esposa fueron asesinados a puñaladas por su hijo Nick

Por Redacción Espectáculos
Nicolás Núñez. El mendocino ha incursionado mayormente en el mundo de la publicidad.

Dos cineastas cuyanos rumbo al taller internacional de Werner Herzog en las Islas Azores

Por Ariel Búmbalo