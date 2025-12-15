15 de diciembre de 2025 - 13:58

Critica al dinero en el amor: la nueva película en Netflix que dura apenas 80 minutos y muestra lo más deseado

La producción sudafricana es la típica historia de romance prohibido, mentiras y autodescubrimiento que convence desde el primer minuto.

La película de amor que la rompe en Netflix.

Redacción Espectáculos

En 80 minutos, "Amor y vino” es una combinación entre comedia romántica y crítica al peso del dinero en los vínculos afectivos. Ambientada en un viñedo de Sudáfrica, la película propone un giro clásico pero efectivo: un heredero millonario decide cambiar de identidad con su mejor amigo para vivir una experiencia lejos de los privilegios y de los prejuicios que despierta su apellido.

Cómo es "Amor y vino", el romance sudafricano de Netflix

La trama sigue a Owethu “Ovee” Sityebi, interpretado por Ntobeko Sishi, heredero de una poderosa familia dedicada a la producción de vino. Cansado de ser tratado de manera distinta por su fortuna, Ovee intercambia su identidad con Dike, su amigo de la infancia criado en un contexto humilde. El experimento, pensado como algo pasajero, se vuelve rápidamente más complejo de lo esperado.

Embed - AMOR Y VINO | TRAILER ESPAÑOL | 5 Diciembre/25 - NETFLIX

Mientras Ovee descubre lo que significa vivir sin dinero ni contactos y se acerca a Amahle, una estudiante de medicina que valora la honestidad por encima de todo, Dike queda a cargo del viñedo familiar y comienza un vínculo con Lena, la gerente del establecimiento. El cruce de historias y emociones expone cómo el poder económico influye en el amor, la confianza y la lealtad.

Sishi encabeza el reparto acompañado por Desmond Dube, Bongile Mantsai, Masali Baduza, Bohang Moeko y Thandolwethu Zond, en un elenco que equilibra figuras jóvenes con actores de trayectoria. El resultado es una comedia romántica coral, ágil y accesible, ideal para quienes buscan una historia de amor distinta para cerrar el año.

El film se inscribe en la estrategia de Netflix de fortalecer su catálogo con producciones africanas, una tendencia que creció notablemente en los últimos años y que suma nuevas voces y escenarios a las historias de amor tradicionales.

