La miniserie de solo 6 capítulos sobre un romance prohibido que es furor en Netflix

El amorío entre una mujer de 60 años y un hombre más jóven son el centro de una tráma repleta de situaciones incómodas y adictivas de ver.

Una miniserie italiana llegó a Netflix, tiene apenas seis episodios y conquistó al público gracias a una combinación intensa de pasión, conflicto familiar y situaciones incómodas. Es una historia de romance prohibido entre una mujer de 60 años y un hombre más joven en la que sobrevuela la pregunta constante de qué motiva a la pareja a estar junta.

Se trata de “Engaño", una miniserie estrenada en 2024 pero no fue hasta ahora que logró imponerse entre las producciones más vistas de la plataforma. Su mezcla de drama, erotismo explícito y tensión psicológica, sumada a una trama que expone los pliegues más frágiles del deseo humano.

La historia gira en torno a Gabriella, una mujer adinerada que, al cumplir 60 años, inicia un romance inesperado con Elia, un hombre considerablemente más joven. Mientras ella se entrega a una pasión que la revive, su familia comienza a sospechar de las verdaderas intenciones de él.

Los encuentros entre Gabriella y Elia se desarrollan casi como rituales, donde los gestos mínimos dicen más que los diálogos. Esa decisión estética, sumada a escenas explícitas que exhiben la vulnerabilidad de ambos personajes, generó una incomodidad imposible de dejar ver sobre el deseo maduro y su representación en pantalla.

Embed - DECEITFUL LOVE | Official Trailer | Netflix Uno de los puntos más polémicos es la diferencia de edad entre los protagonistas. Lejos de justificarla, la serie la utiliza como vehículo para abordar temas universales: la soledad, la necesidad de validación, el miedo a perder el control y las dinámicas de poder dentro de una familia. Gabriella busca libertad. Elia persigue algo que la historia revela de manera gradual. Los hijos buscan controlar. Y el público, respuestas que la serie administra a cuenta gotas.

Protagonizada por Monica Guerritore y Giacomo Gianniotti, la miniserie despliega una historia cargada de suspenso, deseo, culpa y manipulación. Las locaciones de lujo como hoteles boutique, acantilados, playas y callejones de la costa italiana refuerzan la atmósfera de lujo, aislamiento y conflicto interno que atraviesa a los protagonistas. Gracias a su trama provocadora y a la química de su elenco, “Engaño” se consolidó como una de las producciones italianas más comentadas del último año. Sus giros inesperados mantienen la atención del espectador hasta el final, mientras la serie insiste en una pregunta incómoda.