Netflix sumó la precuela de una de las 'películas' mas lacrimógenas, y con más fans, del cine

El filme es de 2008 y la nueva entrega presenta al protagonista en su etapa de cachorro. Además, ahora, tiene su propia voz.

En la plataforma está disponible “Marley y Yo 2”, una propuesta totalmente distinta en tono y estilo, pensada como una comedia familiar que muestra las aventuras del cachorro antes de los hechos de la película original.

Netflix sumó una película de una exitosa precuela. Netflix sumó una película de una exitosa precuela. gentileza A diferencia de “Marley y Yo”, protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston, esta versión no retoma a los mismos personajes ni busca el mismo impacto emocional. Aquí, el relato se centra en el sobrino de la familia Grogan y en los primeros años del famoso perro. Además, suma un elemento inesperado: Marley tiene voz propia, por lo que el público puede escuchar sus pensamientos y acompañar sus ocurrencias en primera persona.

"Marley y Yo 2", disponible en Netflix La historia sigue a Bodi, un niño que sueña con tener un perro, aunque su madre, Carol, piensa que todavía no está preparado. Todo cambia cuando sus tíos le piden que cuide por unos días a su travieso cachorro Marley en la casa de su abuelo.

Durante esos días, Bodi descubre que en la ciudad se realizará un importante concurso para perros, así que decide participar junto a Marley y otros dos cachorros. Sin embargo, no tardan en cruzarse con el villano de la historia: Hans Von Weiselberger, un competidor dispuesto a cualquier cosa con tal de quedarse con el premio.