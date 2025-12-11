Netflix sumó la precuela de una de las 'películas' mas lacrimógenas, y con más fans, del cine

En la plataforma está disponible “Marley y Yo 2”, una propuesta totalmente distinta en tono y estilo, pensada como una comedia familiar que muestra las aventuras del cachorro antes de los hechos de la película original.
A diferencia de “Marley y Yo”, protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston, esta versión no retoma a los mismos personajes ni busca el mismo impacto emocional. Aquí, el relato se centra en el sobrino de la familia Grogan y en los primeros años del famoso perro. Además, suma un elemento inesperado: Marley tiene voz propia, por lo que el público puede escuchar sus pensamientos y acompañar sus ocurrencias en primera persona.
"Marley y Yo 2", disponible en Netflix
La historia sigue a Bodi, un niño que sueña con tener un perro, aunque su madre, Carol, piensa que todavía no está preparado. Todo cambia cuando sus tíos le piden que cuide por unos días a su travieso cachorro Marley en la casa de su abuelo.
Durante esos días, Bodi descubre que en la ciudad se realizará un importante concurso para perros, así que decide participar junto a Marley y otros dos cachorros. Sin embargo, no tardan en cruzarse con el villano de la historia: Hans Von Weiselberger, un competidor dispuesto a cualquier cosa con tal de quedarse con el premio.
Embed - Marley y Yo 2
La película ofrece una trama simple, ligera y orientada a un público infantil, pero funciona como complemento para quienes crecieron con la original y quieren ver una faceta más lúdica del famoso labrador.