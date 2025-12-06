La divertida serie de Netflix con episodios cortos para ver este fin de semana

Si te gusta la comedia y estás buscando algún título para ver durante el fin de semana, Netflix tiene la producción perfecta para vos.

Esta serie de Netflix cargada de humor es rápida de ver y no te dejará moverte del sillón.

No existe mejor medicina para el buen humor que la comedia y es por ese motivo que las plataformas de streaming Y están constantemente apostando a llenar sus catálogos con propuestas divertidas y que les saquen una sonrisa a sus suscriptores. En Netflix particularmente, encontrarás varias opciones que te obligan a quedarte en la plataforma.

Si sos de aquellos que disfrutan ver producciones absurdas e hilarantes, entonces no vas a querer ignorar a 1670, una serie polaca de comedia que llegó a la plataforma en 2023 y que se convertirá en tu gran obsesión.

Con estética medieval y apoyándose fuertemente en el falso documental, esta divertida ficción es ideal para ver este fin de semana en la plataforma.

1670, la serie de Netflix cargada de humor Tal como su título lo anticipa, la historia nos traslada al año 1670 en el pueblo polaco de Adamczycha. Allí conocemos a Jan (Bartomiej Topa), un excéntrico noble y propietario que sueña con dejar su huella en la historia de Polonia. Sin embargo, su objetivo no será tan fácil de conseguir, especialmente cuando está rodeado de disputas familiares y enfrentamientos entre campesinos.

Embed - 1670 (Trailer español) Como ya mencionamos, 1670 debutó en las pantallas de Netflix a finales de 2023, donde rápidamente se ganó la aprobación del público y la crítica con su divertida y alocada premisa que ofrece una mezcla de humor negro con un poco de acción y una ambientación que te hará viajar en el tiempo.