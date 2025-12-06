6 de diciembre de 2025 - 11:27

La divertida serie de Netflix con episodios cortos para ver este fin de semana

Si te gusta la comedia y estás buscando algún título para ver durante el fin de semana, Netflix tiene la producción perfecta para vos.

Esta serie de Netflix cargada de humor es rápida de ver y no te dejará moverte del sillón.

Esta serie de Netflix cargada de humor es rápida de ver y no te dejará moverte del sillón.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

No existe mejor medicina para el buen humor que la comedia y es por ese motivo que las plataformas de streaming Y están constantemente apostando a llenar sus catálogos con propuestas divertidas y que les saquen una sonrisa a sus suscriptores. En Netflix particularmente, encontrarás varias opciones que te obligan a quedarte en la plataforma.

Leé además

Con cuidados mínimos y una instalación sencilla, se posiciona como una de las plantas más prácticas para renovar cualquier rincón exterior.

La planta trepadora que reviste terrazas en verano con flores abundantes y aporta sombra todo el día

Por Lucas Vasquez
La nueva, y emotiva, película de Netflix. 

La película asiática de Netflix con la que es imposible no llorar

Por Redacción Espectáculos

Si sos de aquellos que disfrutan ver producciones absurdas e hilarantes, entonces no vas a querer ignorar a 1670, una serie polaca de comedia que llegó a la plataforma en 2023 y que se convertirá en tu gran obsesión.

Netflix
Esta serie de Netflix cargada de humor es rápida de ver y no te dejará moverte del sillón.

Esta serie de Netflix cargada de humor es rápida de ver y no te dejará moverte del sillón.

Con estética medieval y apoyándose fuertemente en el falso documental, esta divertida ficción es ideal para ver este fin de semana en la plataforma.

1670, la serie de Netflix cargada de humor

Tal como su título lo anticipa, la historia nos traslada al año 1670 en el pueblo polaco de Adamczycha. Allí conocemos a Jan (Bartomiej Topa), un excéntrico noble y propietario que sueña con dejar su huella en la historia de Polonia. Sin embargo, su objetivo no será tan fácil de conseguir, especialmente cuando está rodeado de disputas familiares y enfrentamientos entre campesinos.

Embed - 1670 (Trailer español)

Como ya mencionamos, 1670 debutó en las pantallas de Netflix a finales de 2023, donde rápidamente se ganó la aprobación del público y la crítica con su divertida y alocada premisa que ofrece una mezcla de humor negro con un poco de acción y una ambientación que te hará viajar en el tiempo.

A mediados de septiembre de este año, desembarcó en la plataforma la segunda temporada de la ficción, la cual volvió a ser igual de elogiada por las audiencias. Si bien no se trata de una de las series extranjeras más populares de la plataforma, podríamos decir que se trata de una de esas joyitas del catálogo que hay que tener en cuenta.

Netflix
Esta serie de Netflix cargada de humor es rápida de ver y no te dejará moverte del sillón.

Esta serie de Netflix cargada de humor es rápida de ver y no te dejará moverte del sillón.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El sector del entretenimiento en alerta por la polémica compra de Warner Bros. por Netflix.

Rechazo global al acuerdo por el que Netflix compra Warner Bros. por 82.700 millones de dólares

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix con un aire a Yellowstone

Al estilo "Yellowstone" y en 7 capítulos: Netflix estrenó una serie con una protagonista de "Game of Thrones"

Por Redacción Espectáculos
Netflix presentó una nueva película de terror.

Con un bosque inquietante: la perturbadora y claustrofóbica película de terror que llegó a Netflix

Por Redacción Espectáculos
Histórico: Netflix compró Warner Bros. 

Netflix compra Warner Bros. por 82.700 millones de dólares y pone fin a 102 años de historia

Por Redacción Espectáculos