Zootopia 2 recaudó más de mil millones de dólares y marcó un gran éxito para Disney

La película animada conquistó las salas de cine de todo el mundo y alcanzó un hito histórico en taquillas.

Zootopia 2 es un gran éxito e ingresó así al exclusivo "club de los mil millones".

La película Zootopia 2 se convirtió en un fenómeno mundial superó los mil millones de dólares recaudados a nivel global a pocas semanas de su estreno, consolidándose como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2025. La secuela de Disney, que llega tras la original de 2016, ha superado ampliamente las expectativas de la industria desde su lanzamiento.

La producción de Walt Disney Animation Studios ingresó así al exclusivo "club de los mil millones", confirmando el enorme poder de convocatoria de la franquicia. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, se convirtió además en la película animada de Hollywood que más rápido alcanzó este hito en la historia. Logró la cifra en tan solo 17 días, y en la segunda producción del estudio en hacerlo en lo que va del año, tras Lilo y Stitch.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler Oficial | Doblado En sus primeros días en cartelera, la película ya había acumulado 600 millones de dólares, con gran desempeño en mercados clave como China y Japón. En el mercado chino, Zootopia 2 marcó nuevos récords para títulos extranjeros y para el cine animado en general, recaudó 272 millones de dólares en apenas cinco días de exhibición, lo que la consolida como la animación extranjera más taquillera en esa región.

La participación estelar de Shakira El gran atractivo del film vuelve a ser Shakira quien vuelve a darle voz a uno de los personajes principales y retoma su icónico rol como Gazelle, la superestrella pop de Zootopia.

Su participación ya había conquistado a los fanáticos con el éxito de “Try Everything”, canción emblema de la primera película ganadora del Oscar en 2016.

En esta nueva entrega, Shakira también presenta una canción original, titulada “Zoo”, compuesta junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, y producida por Slatkin, Alex (A.C.) Castillo y el propio Sheeran. Embed - Shakira - Zoo (From "Zootopia 2") Official Music Video