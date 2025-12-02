Polémica funcion de Zootopia 2: permiten la entrada de mascotas al cine y la iniciativa genera debate

La película de Disney , Zootopia 2, se estrenó a nivel mundial y desde su lanzamiento ha sido todo un éxito. El film superó ampliamente las expectativas de la industria en esta segunda entrega de la película, que llega tras la original de 2016.

En solo cinco días de exhibición, Zootopiaa 2 logró recaudar, a partir de ventas de entradas, un valor aproximado de 556 millones de dólares a escala mundial.

En China, Zootopia 2 marcó nuevos récords, tanto para títulos extranjeros como para el cine animado en general. Recaudó 272 millones de dólares en apenas cinco días, consolidando a la secuela como la animación extranjera más taquillera en la región.

Además de su rotundo éxito, lo que más llamó la atención fue una interesante propuesta. En salas de cine de China, permitieron la entrada de mascotas por el estreno de la película de Disney. Los amantes de la secuela pudieron disfrutar del estreno en los cines en compañía de sus animales.

Videos en redes sociales de los dueños junto a sus mascotas en la salas han tenido gran repercusión y se convirtieron en centro de debate.

Embed Algunos cines en China han permitido llevar mascotas para el visionado de 'Zootopia 2', película que está teniendo gran éxito en el país. pic.twitter.com/y4S9kwmhAQ — Ma Wukong (@Ma_WuKong) December 1, 2025

La iniciativa de los chinos de permitir el ingreso de mascotas oara ver Zootopia 2 ha generado reacciones positivas y en su gran mayoría negativas en redes sociales.

Aunque la mayoría de los usuarios celebraron que los cines abrieran sus salas para poder asistir con sus mascotas, donde resaltaron la acción como tierna, otros argumentaron que los animales no deberían asistir, debido a los altos niveles de volumen y a la convivencia, que podría ser muy estresante.

“La verdad es que me parece terrible, puede parecer algo adorable, pero en realidad los perros muy probablemente lo estén pasando mal. ¿Que necesidad hay?”, comentó un usuario. Otros agregaron: “pobres animalitos, todo el stress” y “! “Los perritos no quieren ni desean estar en una sala de cine donde hay niveles de volumen que no soportan y son estresante para ellos.”

Sinopsis de la película

En esta nueva aventura, Judy Hopps y Nick Wilde ya no son socios improvisados, sino compañeros formales dentro del Departamento de Policía. Sin embargo, su vínculo profesional atraviesa una etapa compleja: si fracasan en su próximo caso, podrían ser separados definitivamente.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado

El eje del conflicto gira en torno a un misterioso reptil que llega a la ciudad y desata una serie de eventos que sacuden a "Zootopia 2". A medida que avanzan en la investigación, los detectives se ven obligados a recorrer zonas desconocidas de la metrópolis, poniendo a prueba su confianza mutua y su capacidad para trabajar en equipo.

Para aquellos que asistan a ver la película, es importante tener en cuenta que al terminar, deben quedarse ya que posee una escena poscréditos. Por lo tanto, quienes abandonen la sala antes de que termine la lista completa de nombres, se perderían un detalle clave. El fragmento funciona como una pista directas obre el rumbo futuro de la historia.