3 de diciembre de 2025 - 17:48

Escándalo: el mejor amigo de Will Smith denuncia a su mujer Jada Pinkett por amenazas de muerte

BIlaal Salaam, quien asegura ser amigo del actor hace 40 años, solicita una compensación económica de 3 millones de dólares. Se advierte que ambos habrían roto el vínculo tras el polémico hecho en los Oscar en 2022.

Will Smith junto a su esposa Jada Pinkett.

Will Smith junto a su esposa Jada Pinkett.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El reconocido actor y cantante Will Smith vive dentro de un completo escándalo, el cual involucra a su esposa y a su “mejor amigo”. Este último presentó una demanda millonaria contra Jada Pinkett Smith, alegando haber recibido amenazas directas de parte de ella durante un episodio hace cuatro años.

Leé además

estrenos de cine de este 4 de diciembre: la ganadora de la palma de oro de cannes destaca en la cartelera

Estrenos de cine de este 4 de diciembre: la ganadora de la Palma de Oro de Cannes destaca en la cartelera

Por Daniel Arias Fuenzalida
nacio el hijo de rocio marengo y eduardo fort: los detalles y el nombre que eligieron para el bebe

Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: los detalles y el nombre que eligieron para el bebé

Por Redacción Espectáculos

La denuncia sostiene que la situación fue intimidante y que le habría provocado un daño emocional significativo. Según la presentación legal, el denunciante es Bilaal Salaam, quien asegura haber sido el mejor amigo de Will Smith durante casi 40 años y también exsocio suyo.

Él acusa a Jada de haberlo amenazado tanto verbal como físicamente, solicitando ahora una compensación económica de 3 millones de dólares.

Qué dice textual la denuncia contra Will Smith y su pareja

El documento judicial afirma que la situación ocurrió el 25 de septiembre de 2021, durante el cumpleaños del protagonista de la famosa película “En busca de la felicidad”, en la sala Regency Calabasas Common, en California.

Salaam asegura que Jada se comportó de manera agresiva y le advirtió que “terminaría desaparecido” si continuaba hablando sobre asuntos personales relacionados con la pareja.

"Mientras estaba en el vestíbulo, Jada Pinkett Smith se acercó al demandante con aproximadamente 7 miembros de su séquito, se volvió verbalmente agresiva y amenazó al demandante diciendo que, si continuaba contándole asuntos personales, terminaría desaparecido o recibiría una bala, y exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad (NDA)", sostiene la denuncia citada por People.

Además, el sujeto involucrado asegura que miembros del equipo de Jada lo siguieron hasta su auto mientras continuaban las amenazas, y que la relación con Will Smith se había distanciado desde el polémico hecho ocurrido en los Oscar en 2022, cuando el actor protagonizó una “cachetada histórica”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

china, no: pampita provoco a la china suarez con una polemica publicidad

"China, no": Pampita provocó a la China Suárez con una polémica publicidad

Por Redacción Espectáculos
como fue el accidente que sufrio guillermo francella en espana que le provoco lesiones

Cómo fue el accidente que sufrió Guillermo Francella en España que le provocó lesiones

Por Redacción Espectáculos
Loly Antoniale y Jorge Rial.

Marcela Tauro reveló el secreto mejor guardado de la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale

Por Redacción Espectáculos
Charly García tendrá un triple homenaje en Buenos Aires.

Como en Nueva York: Charly García tendrá su propia esquina, un mural y hasta una parada de subte

Por Redacción Espectáculos