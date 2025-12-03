Escándalo: el mejor amigo de Will Smith denuncia a su mujer Jada Pinkett por amenazas de muerte

El reconocido actor y cantante Will Smith vive dentro de un completo escándalo , el cual involucra a su esposa y a su “mejor amigo”. Este último presentó una demanda millonaria contra Jada Pinkett Smith , alegando haber recibido amenazas directas de parte de ella durante un episodio hace cuatro años.

La denuncia sostiene que la situación fue intimidante y que le habría provocado un daño emocional significativo. Según la presentación legal, el denunciante es Bilaal Salaam, quien asegura haber sido el mejor amigo de Will Smith durante casi 40 años y también exsocio suyo.

Él acusa a Jada de haberlo amenazado tanto verbal como físicamente, solicitando ahora una compensación económica de 3 millones de dólares.

El documento judicial afirma que la situación ocurrió el 25 de septiembre de 2021, durante el cumpleaños del protagonista de la famosa película “En busca de la felicidad”, en la sala Regency Calabasas Common, en California.

Salaam asegura que Jada se comportó de manera agresiva y le advirtió que “terminaría desaparecido” si continuaba hablando sobre asuntos personales relacionados con la pareja.

"Mientras estaba en el vestíbulo, Jada Pinkett Smith se acercó al demandante con aproximadamente 7 miembros de su séquito, se volvió verbalmente agresiva y amenazó al demandante diciendo que, si continuaba contándole asuntos personales, terminaría desaparecido o recibiría una bala, y exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad (NDA)", sostiene la denuncia citada por People.

Además, el sujeto involucrado asegura que miembros del equipo de Jada lo siguieron hasta su auto mientras continuaban las amenazas, y que la relación con Will Smith se había distanciado desde el polémico hecho ocurrido en los Oscar en 2022, cuando el actor protagonizó una “cachetada histórica”.