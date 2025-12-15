Rob Reiner y su hijo Nick habrían discutido en una fiesta en Los Ángeles previo al crimen: el motivo

El hijo del reconocido cineasta fue arrestado tras declarar durante horas ante la Policía. La Justicia investiga si Nick fue el autor del crimen de Rob Reiner y su esposa, ocurrido luego de una discusión familiar.

El mundo del espectáculo estadounidense se encuentra conmocionado tras la detención de Nick Reiner, hijo del reconocido director Rob Reiner, acusado de ser el principal sospechoso del asesinato de sus padres. El joven de 32 años fue arrestado luego de declarar durante varias horas ante el Departamento de Policía de Los Ángeles, y quedó detenido bajo una fianza de 4 millones de dólares.

Según informó el medio TMZ, el hecho ocurrió después de una fuerte discusión familiar registrada durante una fiesta de fin de año organizada por el comediante Conan O’Brien, a la que asistió la familia Reiner. Tras el altercado, Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, se retiraron del evento, mientras que se desconoce cuál fue el destino inmediato de su hijo.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Rob Reiner y su esposa Michele Singer. Getty Las autoridades hallaron los cuerpos del cineasta y de su pareja con signos de extrema violencia. De acuerdo con una fuente citada por TMZ, ambos habrían sido degollados tras una discusión que escaló de forma brutal con un miembro de su entorno familiar. La hija del director, quien encontró los cuerpos, declaró ante la Policía que su hermano “es peligroso” y lo señaló como el principal sospechoso.

En paralelo, trascendió que Michele Singer se mostraba profundamente angustiada en los últimos meses debido a los problemas de adicciones que atravesaba su hijo. “Lo hemos intentado todo”, habría manifestado la pareja a su círculo íntimo, según el mismo medio.

Rob Reiner, su esposa, Michele Singer Reiner, y sus tres hijos. Rob Reiner, su esposa, Michele Singer Reiner, y sus tres hijos. gentileza Quién era Rob Reiner Rob Reiner, nacido el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York, fue una de las figuras más influyentes de Hollywood. Actor, director y productor, se formó en la UCLA y alcanzó notoriedad por su papel en la serie All in the Family, antes de consolidar una exitosa carrera detrás de cámara.