Flanes en la Nave Cultural: la banda presentará su primer disco

La banda Flanes cierra el año con la presentación de su primer disco en la Nave Cultural. La propuesta musical tendrá lugar el viernes 19 de diciembre en el espacio cultural de Ciudad junto con la banda Mil Variantes. Los tickets anticipados tienen precio promocional disponibles en Entradaweb.com.ar.

El concierto contará con la participación de la banda invitada Mil Variantes , y con una destacada puesta audiovisual a cargo de la reconocida VJ Flor Typek, quien desplegará visuales en pantalla grande para acompañar el repertorio.

Además, quienes lleguen puntualmente al inicio del show podrán disfrutar de una degustación especial ofrecida a los asistentes. Así, podrán vivir una experiencia completa en una velada que también contará con la presencia de invitados para sumarse a interpretar en vivo parte del repertorio de Flanes.

Flanes es una banda de rock enérgica nacida en Mendoza, caracterizada por su trabajo colectivo y sus influencias del rock de habla inglesa de los años 2000, con guiños a referentes históricos del género. Su sonido transita desde paisajes etéreos y texturados hasta explosiones de energía pura, logrando una propuesta fresca e impredecible.

En 2024, el grupo grabó siete nuevas canciones en los históricos estudios Zanessi, tocando en vivo de manera simultánea para capturar la espontaneidad de su interpretación. La mezcla y masterización de Matías Rey Woods aportó el toque final de sofisticación a este nuevo material.

El cuarteto está integrado por Juan Farré (voz), Ramiro Ortiz (guitarra), Simón Roldán (bajo) y Diego Vilariño (batería), cuatro músicos que desde 2022 vienen construyendo una trayectoria en ascenso con lanzamientos como "Muerto un celular", "Bowie", "El fin de una cosa", "Soy un oso, dame miel", "Sacarte mi mente" y "Clones", con la participación de Exe Stocco (Pasado Verde).

Sobre Mil Variantes

Con influencias que van desde Charly García, The Cure, Delta Sleep y Sleep Token, hasta bandas locales como Pasado Verde y Usted Señalemelo, Mil Variantes construye climas contrastantes entre lo íntimo y lo explosivo. También, se nutre de otras artes como el cine simbólico, los universos interconectados de Marvel y DC, la filosofía y la poesía.

Esta banda local está integrada por Lautaro Bulacio (voz), Lucas Albornoz (guitarra líder), Lisandro Mercado (guitarra rítmica), Emma Vilariño (teclado), Julián Fernández (bajo) y Leonel Lopresti (batería).