"Me casé en la cárcel": las "aventuras" en TikTok de la jefa de una banda que robaba dólares y ahora es "influencer"

“No soy para nada cheta, pero la realidad es que la jerga vulgar o penalera jamás la aplique, estudiaba dentro de la penitenciaria (Lic. en comunicación social) supongo que de ahí proviene el vocabulario y la idea de tener un léxico diferente al carcelario”, dice Aldana Gisel Ojeda de Lucca (28 ) -una joven que comandaba una banda que cometió varios robos violentos en el Gran Mendoza , contestando a una de las cientos de personas que le envían mensajes comentando los videos que sube en TikTok , en los que cuenta sus aventuras en la cárcel.

Aldana se encuentra cumpliendo con una condena de 12 años de prisión por graves delitos -uno de ellos, tentativa de homicidio -, pero desde abril en la modalidad de prisión domiciliaria. Desde su casa, donde convive con sus dos hijas, sube periódicamente videos sobre sus días en prisión con títulos como “Casi me matan con su celular” o “Y me casé en la cárcel con una mujer”, donde cuenta cómo conoció en el penal a “una mujer increíble, con una cabeza mágica”.

Muchas de sus 8627 seguidoras la alienta a seguir adelante, por la senda del bien y ella dice haber cambiado: “Siento que ese pasado ya no me define por eso hoy puedo hablarlo con claridad, recordá siempre, no sos esa circunstancia, no te define, todos podemos evolucionar y salir adelante”.

Lo cierto es que la joven reclusa cumple con una pena por cuatros delitos: una tentativa de homicidio y tres robos en los que participó como partícipe primaria. Por los que fue condenada en febrero de 2022, cuando se declaró culpable en un juicio abreviado.

Aldana era el “cerebro” de una banda : se encargaba de obtener la confianza de sus víctimas a través de negociaciones por redes sociales para que luego sus compañeros le robaran.

Así “trabajaba” la banda de Aldana

El modus operandi de la organización consistía en el ofrecimiento de compra o venta de dólares a través de Facebook y Marketplace para captar interesados. Aldana encabezaba las transacciones y tras pactar un acuerdo fijaban hora y día para concretar el negocio. Sin embargo, al llegar al lugar pactado las víctimas no se encontraban con ella, sino con sujetos que los asaltaban.

En todos los casos, segundos antes la hoy “tiktoker” se comunicaba con los damnificados para decirles que había tenido un imprevisto y que no podía asistir.

El robo más grave -la tentativa de homicidio- se produjo el 7 de mayo de 2021en una casa ubicada en la calle Pedro Vargas de Dorrego, Guaymallén, cuando delincuentes irrumpieron con el objetivo de robar dinero, pero su propósito se vio frustrado por el dueño de casa, un policía retirado.

El hombre forcejeó con dos ladrones armados que le terminaron disparando. El ex efectivo estuvo muy grave durante los primeros días de internación y luego logró recuperarse.

Los malvivientes llegaron al lugar con el dato de que el padre de expolicía tenía dólares que pondría en garantía para salvar su vivienda. El plan no se concretó porque tanto este señor como su hijo se resistieron-ambos resultaron heridos-y los autores debieron escapar sin el botín.

Por este episodio se identificó a Ojeda, a su novio Nahuel Paniagua, a Pablo Valdivia y a Víctor Garro como presuntos responsables, quienes fueron detenidos e imputados por homicidio criminis causa en tentativa; es decir, intentaron matar para ocultar el asalto, delito con penas de 10 a 15 años.

En n otro juicio abreviado, otro integrante de la banda, Tomas Sajur Cornejo, fue condenado a 7 años de cárcel por el delito de robo agravado por uso de arma.

El hombre admitió haber participado de un asalto ocurrido en el local de ropa Kevingston, ubicado en calle Espejo de Ciudad. El hecho se produjo el 22 de marzo de 2021, cuando ladrones irrumpieron en el negocio y se llevaron $650.000, 5.000 dólares, mercadería, chequeras y una notebook.

En esta causa hay 5 imputados. En noviembre pasado, uno de ellos, Gerardo Nery González admitió su participación y accedió a un juicio abreviado. A partir de esto su defensa pactó una pena efectiva de cinco años por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y con reincidencia. Este robo al local comercial fue uno de los tres por los cuales también fue condenada Aldana Ojeda.