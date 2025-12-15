Encontraron muerta a una mujer en su casa de Maipú e investigan si la mató su pareja

La Fiscalía de Homicidios investiga un presunto caso de femicidio que inicialmente, comenzó a ser investigado como el suicidio de una mujer de 38 años que residía en Maipú.

La muerte de Gimena Sabrina Gómez se produjo en la tarde del lunes pasado en una vivienda ubicada en la calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez y, tras la denuncia desde la Oficina Fiscal de Maipú , el ayudante fiscal Roberto Chapel ordenó que se activara el protocolo para casos de femicidio , notificando la situación a la Fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien está a cargo de la investigación.

El lunes 8 de diciembre pasado, cerca de las 20.30 un hombre que reside en la zona llamó a la línea de emergencia 911 para denunciar que un vecino había llegado a su casa y había encontrado a su pareja colgada.

Personal de la comisaria 54 de Miapú fue desplazado al lugar y entrevistaron a dueño de casa, identificado como Jorge Sebastián Miranda (57), pareja de la mujer fallecida.

El hombre explicó que dos horas antes se había retirado de la casa y que cuando regresó la mujer no le abrió la puerta. Finalmente logró ingresar y encontró a su mujer en los fondos de la casa, donde funciona un taller.

Allí los policías encontraron a Gimena Gómez estaba colgada con una cadena que su marido utiliza para sacar motores de los autos.

Luego de que un médico del SEC constatara el fallecimiento de la víctima, personal de Policía Científica comenzó a realizar las pericias para este tipo de casos, al tiempo que personal de Investigaciones comenzó con las primeras pesquisas.

Detalles de la investigación en curso

El hombre explicó que su pareja tenía problemas de ansiedad y adicciones y que no estaba realizando ningún tipo de tratamiento.

El hombre se encuentra detenido e imputado preventivamente hasta que la investigación avance y se encuentren elementos de prueba para determinar si se trató de un homicidio o bien de un suicidio.

La situación por el momento es compleja ya que la mujer tenía problemas de adicciones e, incluso, había tenido un intento de suicidio anterior.

Por otra parte, la escena de caso –la forma y el lugar donde perdió la vida- resultó llamativa para algunos investigadores; en tanto que si bien no ha declarado, el sospechoso habló con la policía y esa versión está siendo trabajada en detalle para ver si se