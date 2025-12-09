El hecho ocurrió alrededor de la 1.44 en la intersección de calle Resplandor y Carril Viejo, Maipú. La víctima fatal fue identificada como Marcos Javier Mamani.

Murió un joven tras caer con su bicicleta a una acequia: tenía 23 años

Un fatal accidente vial se registró durante la madrugada de este martes en Maipú, donde un joven de 23 años perdió la vida luego de caer con su bicicleta a una acequia, por causas que aún son materia de investigación.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.44 en la intersección de calle Resplandor y Carril Viejo, jurisdicción de la Comisaría 61°. La víctima fue identificada como Marcos Javier Mamani, de nacionalidad argentina, domiciliado en el barrio San Cayetano, de Fray Luis Beltrán.

Según fuentes policiales, el joven circulaba en una bicicleta rodado 29 con dirección sur cuando, por motivos que se tratan de establecer, perdió el control y cayó dentro de una acequia. Como consecuencia del impacto, sufrió graves lesiones.

Al arribar al lugar, personal policial entrevistó a un testigo presencial, Luis Alberto Apaza Coria, de 27 años, quien aportó datos coincidentes con lo sucedido. En la escena se observó una lesión en el costado derecho de la cabeza de la víctima, a la altura de la sien.

Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias. El medico que asistió al joven constató el fallecimiento y diagnosticó traumatismo de cráneo y tórax.