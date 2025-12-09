9 de diciembre de 2025 - 07:40

Murió un joven tras caer con su bicicleta a una acequia: tenía 23 años

El hecho ocurrió alrededor de la 1.44 en la intersección de calle Resplandor y Carril Viejo, Maipú. La víctima fatal fue identificada como Marcos Javier Mamani.

Murió un joven tras caer con su bicicleta a una acequia: tenía 23 años

Murió un joven tras caer con su bicicleta a una acequia: tenía 23 años

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fatal accidente vial se registró durante la madrugada de este martes en Maipú, donde un joven de 23 años perdió la vida luego de caer con su bicicleta a una acequia, por causas que aún son materia de investigación.

Leé además

La carta que escribió el hombre que asesinó a su hijo y luego se suicido 

La escalofriante carta que le dejó a su exmujer el hombre que asesinó a su hijo y se suicidó

Por Redacción Policiales
Don Osvaldo, banda de rock barrial formada en noviembre de 2010 tras la disolución de Callejeros

Un músico de Don Osvaldo dijo en el aeropuerto de Mendoza que tenía una bomba y generó un intenso operativo

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de la 1.44 en la intersección de calle Resplandor y Carril Viejo, jurisdicción de la Comisaría 61°. La víctima fue identificada como Marcos Javier Mamani, de nacionalidad argentina, domiciliado en el barrio San Cayetano, de Fray Luis Beltrán.

Según fuentes policiales, el joven circulaba en una bicicleta rodado 29 con dirección sur cuando, por motivos que se tratan de establecer, perdió el control y cayó dentro de una acequia. Como consecuencia del impacto, sufrió graves lesiones.

Al arribar al lugar, personal policial entrevistó a un testigo presencial, Luis Alberto Apaza Coria, de 27 años, quien aportó datos coincidentes con lo sucedido. En la escena se observó una lesión en el costado derecho de la cabeza de la víctima, a la altura de la sien.

Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias. El medico que asistió al joven constató el fallecimiento y diagnosticó traumatismo de cráneo y tórax.

De acuerdo a las primeras pericias, no se encontraron indicios que permitan suponer la intervención de terceros en el hecho. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias exactas del trágico episodio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tragedia en el Parque: las imágenes previas que permitirán confirmar si la mujer cruzó en rojo

Tragedia en el Parque: imágenes previas al incidente permitirán confirmar si la mujer cruzó en rojo

Por Ignacio de la Rosa
Las cámaras internas de la panadería registraron el momento en que una de las agresoras le arrebató el teléfono celular a la empleada tras golpearla.

Salieron del boliche y golpearon salvajemente a una panadera para robarle el celular: impactante video

Por Redacción Policiales
Morena Rial, hija del reconocido periodista Jorge Ríal.

Caso Morena Rial: el fiscal quiere que la influencer vaya a juicio oral por presunto robo

Por Redacción Policiales
un gendarme mato a un ladron tras un violento intento de robo en la matanza

Un gendarme mató a un ladrón tras un violento intento de robo en La Matanza

Por Redacción Policiales