12 de diciembre de 2025 - 19:40

Una falla en una distribuidora eléctrica afecta a varios distritos de Maipú

Edemsa confirmó que la interrupción se originó en instalaciones de Distrocuyo. La mayoría de los usuarios recuperó el servicio de luz, pero un sector continúa afectado.

Una falla en la planta eléctrica de Cruz de Piedra afecta a varios distritos de Maipú

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Edemsa informó sobre una interrupción en el suministro eléctrico que impactó a varias localidades del departamento de Maipú, incluyendo Russell, Lunlunta, Coquimbito y Cruz de Piedra.

La causa de este evento fue una falla de electricidad detectada durante la jornada del viernes en las instalaciones de la empresa Distrocuyo, ubicadas en Cruz de Piedra, Maipú.

La distribuidora de energía puntualizó que desconoce las causas que provocaron la falla, ya que el incidente se produjo fuera de su jurisdicción.

En cuanto a la resolución del problema, Edemsa detalló que la mayoría de los usuarios afectados ya han recuperado el servicio eléctrico. No obstante, un sector continúa experimentando inconvenientes y problemas con el suministro.

La empresa aseguró que, una vez que obtengan más precisiones sobre lo ocurrido, comunicarán las novedades a la brevedad.

