Impactante video: el pastor Héctor Bonarrico y su esposa chocaron con un camión y se salvaron de milagro

El hecho data del pasado 9 de diciembre. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales y solo sufrieron heridas leves.

El pastor evangélico mendocino Héctor Bonarrico protagonizó un violento accidente de tránsito el pasado 9 de diciembre en la provincia de Santa Fe, cuando su vehículo chocó contra un camión en un cruce peligroso.

Según informó el diario El Litoral, el siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39. Según las imágenes, Bonarrico atravesó el cruce a alta velocidad y colisionó contra el acoplado de un camión que también cruzaba sin detenerse. El fuerte impacto provocó que el transporte de carga terminara volcado sobre la calzada y el automóvil del pastor quedó completamente destruido.

El pastor viajaba con su esposa, mientras que el camionero iba solo. Los tres sufrieron heridas y afortunadamente ya fueron dados de alta.

El video del accidente del pastor generó debate en Santa Fe Las imágenes del choque se compartieron en el Senado santafecino para dar debate sobre el estado del cruce y la falta de infraestructura vial para prevenir accidentes. En el lugar no hay semáforos, lomos de burro, rotondas ni otros dispositivos de seguridad. La obra fue licitada hace casi un año y permanece demorada por falta de autorización de la Dirección Nacional de Vialidad.

El senador provincial Felipe Michlig, representante del departamento San Cristóbal, donde ocurrió el accidente, reclamó soluciones. "Hace no menos de 20 años que reclamamos a los sucesivos gobiernos nacionales que construyan un dispositivo vial para la prevención de los accidentes, porque vemos que es un cruce muy peligroso, de alta siniestralidad, que tiene cada vez más tránsito y no hemos tenido respuestas", sostuvo.