Impactante video: el pastor Héctor Bonarrico y su esposa chocaron con un camión y se salvaron de milagro

El pastor evangélico mendocino Héctor Bonarrico protagonizó un violento accidente de tránsito el pasado 9 de diciembre en la provincia de Santa Fe, cuando su vehículo chocó contra un camión en un cruce peligroso.
El hecho data del pasado 9 de diciembre. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales y solo sufrieron heridas leves.
Según informó el diario El Litoral, el siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39. Según las imágenes, Bonarrico atravesó el cruce a alta velocidad y colisionó contra el acoplado de un camión que también cruzaba sin detenerse. El fuerte impacto provocó que el transporte de carga terminara volcado sobre la calzada y el automóvil del pastor quedó completamente destruido.
El pastor viajaba con su esposa, mientras que el camionero iba solo. Los tres sufrieron heridas y afortunadamente ya fueron dados de alta.
Las imágenes del choque se compartieron en el Senado santafecino para dar debate sobre el estado del cruce y la falta de infraestructura vial para prevenir accidentes. En el lugar no hay semáforos, lomos de burro, rotondas ni otros dispositivos de seguridad. La obra fue licitada hace casi un año y permanece demorada por falta de autorización de la Dirección Nacional de Vialidad.
El senador provincial Felipe Michlig, representante del departamento San Cristóbal, donde ocurrió el accidente, reclamó soluciones. "Hace no menos de 20 años que reclamamos a los sucesivos gobiernos nacionales que construyan un dispositivo vial para la prevención de los accidentes, porque vemos que es un cruce muy peligroso, de alta siniestralidad, que tiene cada vez más tránsito y no hemos tenido respuestas", sostuvo.
Michlig agregó: "Tenemos un gobierno provincial, el de Maximiliano Pullaro, que está dispuesto a hacer la obra que debería haber hecho la Nación, que no hizo antes, y ahora tampoco le interesa, pero ni siquiera colabora con trámites necesarios para llevarla a cabo"
Sobre el siniestro, el legislador destacó que "por un verdadero milagro" no hubo víctimas fatales. En el automóvil viajaban varias personas que resultaron heridas, aunque solo una debió ser internada y ya recibió el alta médica.