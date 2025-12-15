15 de diciembre de 2025 - 09:18

Brutal pelea entre hermanastros y gran operativo policial: un hombre recibió 8 puñaladas y está grave

El episodio ocurrió en calle Olascoaga al 2200, donde un llamado al 911 alertó sobre gritos y una persona perdiendo abundante sangre en la vía pública. Ambos involucrados tienen antecedentes. El agresor quedó detenido.

Policía de Mendoza
Los Andes
Redacción Política

Un hombre de 50 años resultó gravemente herido anoche tras una violenta riña con su hermanastro en la Ciudad de Mendoza, hecho que motivó un importante operativo policial y la detención del agresor.

El episodio ocurrió en calle Olascoaga al 2200, donde un llamado al 911 alertó sobre gritos y una persona perdiendo abundante sangre en la vía pública. Al arribar al lugar, el personal policial constató que la víctima, identificada como R.A.R. (50), presentaba múltiples heridas cortopunzantes en la espalda y la nuca, compatibles con lesiones provocadas por un arma blanca.

De acuerdo a la información oficial, el ataque se produjo en el marco de un conflicto familiar entre hermanastros, que derivó en una riña de extrema violencia. El hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde los médicos confirmaron que presentaba al menos ocho heridas de arma blanca, quedando internado bajo observación.

En el lugar, la Policía procedió a la aprehensión del presunto agresor, identificado como F.A.V. (34), quien cuenta con numerosos antecedentes penales, entre ellos robos agravados, hurtos agravados y tentativas de robo.

Asimismo, se informó que la víctima también posee antecedentes judiciales, entre los que figuran lesiones leves agravadas por violencia de género, robos agravados y encubrimiento.

El caso quedó en manos del Dr. Seiko, quien tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las medidas judiciales de rigor, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del violento enfrentamiento.

