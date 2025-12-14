Pronóstico: se espera un ascenso de la temperatura en Mendoza, por encima de los 30°C

La semana arrancará con tiempo bueno y ascenso de la temperatura en suelo mendocino.

El verano ya se hace sentir en Mendoza a escasos días se iniciar su temporada. En los próximos días la temperatura irá en ascenso hasta rondar los 35°C. Para mediados de semana se prevé tormentas en el cielo mendocino.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó para este lunes "tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable". Además reportó que en cordillera estará "poco nuboso". La mínima será de 12°C y la máxima de 29°C.

Para más detalles consultá el pronóstico extendido en nuestra página: https://t.co/y94E5HyT5F #MendozaGobierno #MinisterioDeProduccion #ContingenciasClimaticas pic.twitter.com/hcd4CdJlal — Contingencias Climáticas Mendoza (@ContingenciasDA) December 15, 2025 En el caso del martes, el pronóstico extendido reporta poco cambios: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Poco nuboso en cordillera". La mínima rondaría los 14°C y la máxima los 32°C.

El miércoles se espera una calurosa, algo nublada e "inestable hacia la noche". Además, desde el organismo detallaron que habrá "tormentas en el sur provincial". La mínima se ubicaría en los 18°C y la máxima en los 35°C.

La inestabilidad continuaría para el jueves como así también la amenaza de tormentas en el sur de la provincia.