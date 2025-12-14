14 de diciembre de 2025 - 21:34

Pronóstico: se espera un ascenso de la temperatura en Mendoza, por encima de los 30°C

La semana arrancará con tiempo bueno y ascenso de la temperatura en suelo mendocino.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El verano ya se hace sentir en Mendoza a escasos días se iniciar su temporada. En los próximos días la temperatura irá en ascenso hasta rondar los 35°C. Para mediados de semana se prevé tormentas en el cielo mendocino.

Leé además

Nicolás Núñez. El mendocino ha incursionado mayormente en el mundo de la publicidad.

Dos cineastas cuyanos rumbo al taller internacional de Werner Herzog en las Islas Azores

Por Ariel Búmbalo
Volcó una traffic en San Carlos.

San Carlos: volcó una traffic con un grupo religioso en Ruta 143 y un niño resultó gravemente herido

Por Redacción Policiales

La Dirección de Contingencias Climáticas informó para este lunes "tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable". Además reportó que en cordillera estará "poco nuboso". La mínima será de 12°C y la máxima de 29°C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ContingenciasDA/status/2000360394955821426&partner=&hide_thread=false

En el caso del martes, el pronóstico extendido reporta poco cambios: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Poco nuboso en cordillera". La mínima rondaría los 14°C y la máxima los 32°C.

El miércoles se espera una calurosa, algo nublada e "inestable hacia la noche". Además, desde el organismo detallaron que habrá "tormentas en el sur provincial". La mínima se ubicaría en los 18°C y la máxima en los 35°C.

La inestabilidad continuaría para el jueves como así también la amenaza de tormentas en el sur de la provincia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nublado y fresco: este es el pronóstico del tiempo para este domingo.

Nublado y posibles lluvias en Mendoza tras caer la temperatura: la máxima y la mínima para hoy

Por Redacción Sociedad
estancamiento productivo: mendoza tiene la misma cantidad de empresas que hace 30 anos

Estancamiento productivo: Mendoza tiene la misma cantidad de empresas que hace 30 años

Por Diana Chiani
Imagen ilustrativa / Archivo Los Andes

Lanzan una "Hoja de ruta" para alfabetizar al país: cómo está Mendoza en el mapa nacional

Por Valeria Caselles
Con 73 años, ya preparó su testamento y dejó su casa para que Unicef ayude a niños cuando muera.

Tiene 73 años y en su testamento dejó su casa para que Unicef ayude a niños cuando muera

Por Ignacio de la Rosa