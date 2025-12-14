14 de diciembre de 2025 - 08:58

Nublado y posibles lluvias en Mendoza tras caer la temperatura: la máxima y la mínima para hoy

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Nublado y fresco: este es el pronóstico del tiempo para este domingo.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá un domingo lluvioso tras la caída de la temperatura, con el calor dando un respiro, aunque no por mucho. El cielo estará totalmente cubierto, por lo que se espera un día gris y una máxima de 20°C. El lunes, por su parte, se espera el regreso del calor que se intensificará durante la semana.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “mayormente nublado con descenso de la temperatura y lluvias aisladas”. Se anuncia una máxima de 20°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del sudeste. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico. También rige alerta naranja por viento Zonda que afectará tan sólo a Malargüe.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 14 de diciembre se espera un abrupto cambio de temperatura. Será una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura, donde se espera una máxima de 29°C y una mínima de 12°C, acompañado de vientos dirección variable. En Cordillera el cielo estará un tanto cubierto.

