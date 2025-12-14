14 de diciembre de 2025 - 10:24

San Carlos: volcó una traffic con un grupo religioso en Ruta 143 y un niño resultó gravemente herido

En el furgón viajaban 14 personas, donde tan solo el menor de edad fue trasladado de urgencia al Hospital debido a sus heridas. Se investiga la causa del vuelco.

Volcó una traffic en San Carlos.

Volcó una traffic en San Carlos.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave accidente vial se produjo este domingo por la mañana en el sur de Mendoza, cuando una traffic que trasladaba a un contingente religioso volcó mientras circulaba por la Ruta 143, en el departamento de San Carlos. Viajaban 14 personas en el furgón, pero tan solo uno sufrió mayores heridas: un niño.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.30, a la altura del Divisadero. Según la información preliminar de la Policía, la camioneta se desplazaba de sur a norte cuando perdió el dominio por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre la calzada.

En el vehículo viajaban casi 15 personas que se dirigían desde San Rafael hacia la localidad de Chilecito. Como consecuencia del accidente, un menor de edad sufrió lesiones de gravedad, con una aparente fractura de cadera, y fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli de Tunuyán.

El resto de los ocupantes recibió asistencia en el lugar del siniestro, sin que hasta el momento se informaran otras heridas de consideración. Las actuaciones continúan en el lugar de la zona y se aguarda la ampliación del parte médico y pericial para determinar las causas del vuelco.

