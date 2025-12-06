Alumnos sancarlinos ganaron la Liga Mundial de Estudiantes de IA con una app que asiste a adultos mayores

Los 4 estudiantes de la Escuela 4-123 Integración, La Consulta – San Carlos , desarrollaron una aplicación destinada a ayudar a adultos mayores . Con esa idea, lograron el primer puesto nacional en la Liga Mundial de Estudiantes de IA, una competencia de inteligencia artificial que convoca a escuelas de todo el país.

La app se llama Kairó s y fue creada por Emiliano Hellvig, Consuelo Aroz, Kevin Morán y Thiago Guidiño, estudiantes de 15 y 16 años, quienes trabajaron junto al profesor de TIC, Federico Bustos.

El concurso les propuso crear una app o una página web sin límites en la temática. Podían diseñar “lo que se te cante”, como lo describió Emiliano durante la entrevista. Frente a esa libertad, el equipo decidió enfocarse en el universo adultos mayores y algunas limitaciones que los excluye de la vida cotidiana como la conocemos en la actualidad.

Según explica Emiliano, “la app tiene varias opciones, por ejemplo, como tiene una función de redactar para las personas que no saben leer o dictarle a la persona que tenga problemas de vista. También incluye otras funciones como para agregar medicamentos, tiene para registrarse una cuenta e incluso también se puede conectar, vincularse con el cuidador y el paciente”.

Sin saberlo, dotaron de empatía a la inteligencia artificial. El grupo comenzó consultando a una herramienta de IA para obtener propuestas de aplicaciones. El sistema les sugirió varias ideas posibles. “Le pedimos a una inteligencia, y estábamos debatiendo por dos aplicaciones para hacer, y la verdad es que nos llamó la atención este tema porque nos fuimos por solucionar un problema en la sociedad”.

La app fue bautizada con un nombre que también surgió de esa investigación inicial. El grupo decidió llamarla Kairós, luego de comprobar su significado: “Kairós, como te dice la palabra en griega, que es esperanza. Nosotros queremos dar la esperanza y justo significaba como la esperanza”.

La app es una estrecha unión de acompañamiento – previsibilidad - vinculación con cuidadores.

Entre uno de sus publico objeto, la app se dirige a personas con problemas de visión, dificultades para leer o limitaciones para movilizarse. Permite de este modo leer textos en voz alta, dictar o redactar para quienes no pueden hacerlo, registrar medicamentos, guardar turnos médicos, conectar al paciente con un cuidador que pueda administrar la información a distancia.

Otro de sus públicos más identificados son los adultos mayores y quienes trabajan en asistencia junto a ellos. Por lo que el grupo consultó a personas del área de salud y obtuvieron recomendaciones específicas: “La amiga de mi mamá trabaja con adultos mayores y yo le he pedido recomendaciones. Y ahí me dijo: necesito que le agregues una sección, un calendario, donde vas a agendar la hora, el día y en qué hospital vas a ir. Como si fuera un calendario de asistencia”.

En esta línea, los estudiantes tuvieron en cuenta en uno de sus puntos -destacó el jurado - fue la incorporación de un sistema de detección automática de caídas. La app utiliza el acelerómetro del teléfono para identificar un movimiento brusco hacia el suelo. Si la persona no puede responder, el sistema alerta a los cuidadores. “Cuando el señor le da un ataque, la aplicación se active con una alerta. Si pasan más de 30 segundos se activa y le avisa a los cuidadores o a los familiares que está en peligro. Pero capaz que se active accidentalmente el teléfono el señor, entonces ahí hay una opción que dice ‘estoy bien’, así nomás”.

App Kairos Panel de pacientes vinculados. Una vez conectado, el familiar puede administrar datos, recibir alertas y usar el botón SOS ante emergencias. Gentileza

Esta prueba piloto fue probada por el propio equipo con adultos mayores de su entorno. Emiliano detalló la experiencia: "La verdad es que estuve probando con mi abuelita, fue muy complicado porque aún se le complicó mucho el tema del registro, pero descartando esa parte estuvo funcionando bien, le terminó gustando”.

Cuenta regresiva para la prueba piloto

Según contó el profesor de TIC, Federico Bustos, participaron escuelas de todo el país, incluyendo instituciones con orientación en informática o robótica, como la ORT, que llegó a presentar hasta seis proyectos en el ranking. El equipo sancarlino presentó solo uno y quedó primero.

El Profe Bustos, recordó el contexto del certamen: exámenes, integradores y organización escolar. El trabajo se realizó mitad en la escuela y mitad en las casas, con pocos horarios disponibles. “Fue, digamos, la semana más quilombera, empezamos un martes con el profesor Federico Bustos. Los primeros días lo organizamos en la escuela y después los últimos días de esa semana hacerlo en las casas y darle una aplicación definitiva por ahora”, confirma Emiliano.

La evaluación fue realizada automáticamente por el sistema, que otorgó puntajes a cada app. Kairós obtuvo un extra por impacto social. En palabras del equipo de estudiantes, dicen que recibieron un punto de más "porque nos dijeron que impactaba en la sociedad, que era una aplicación que también podría darle solución a las personas adultas”.

Obtener el primer puesto en el torneo les otorga reconocimiento y la satisfacción del trabajo bien hecho. Pero no hubo reconocimiento monetario. Sin dinero y sin suscripción, advierten otro desafío que viene.

App Kairos Función de vinculación entre paciente y familia. El usuario genera un código que el cuidador ingresa para gestionar turnos y alertas. Gentileza

Que la app tenga su versión beta

Kairós nació como un proyecto escolar, ganó como una propuesta tecnológica y terminó instalándose como un gesto concreto de empatía. Una app diseñada desde y para la realidad de muchas personas mayores que viven solas, que no pueden leer formularios, que no saben manejar turnos digitales o que, en una caída, no tienen quién los auxile.

A pesar del reconocimiento, el concurso no entregaba fondo económico. Pero al ver que la app presentada obtuvo el visto bueno entre mas de 20 proyectos de todo el país, incentiva a los estudiantes a que lo creado puede cambiar realidades concretas. Para eso, ahora los estudiantes necesitan invertir para poder publicar la app en tiendas oficiales.

“Si yo quiero subirlo en tiendas digitales como App Store o Play Store, yo necesito pagar una suscripción pero nuestra idea es que por lo menos sea gratis la app y que se lleve esto por todos lados” dice el estudiante. El grupo continúa desarrollándola en formato APK, el instalador para Android, pero busca apoyo para cubrir los costos que permitan que la aplicación sea gratuita y accesible para cualquier adulto mayor.