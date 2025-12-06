6 de diciembre de 2025 - 08:39

Continúa la alerta amarilla de tormentas para el fin de semana en Mendoza: cuáles son las zonas afectadas

La advertencia se mantendrá todo el fin de semana y se esperan descenso de temperatura que calmen las altas temperaturas

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 6 de diciembre, continúa vigente la alerta amarilla por tormentas, con probabilidad de granizo en distintas zonas de la provincia de Mendoza. Además, se anticipa jornada ventosa con descenso de la temperatura, lo que ofrecerá alivio al calor.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con una máxima de 31°C y una mínima de 21°C.

Además, se registrarán precipitaciones en la zona de cordillera.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta afecta al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y zonas de alta montaña.

Pronóstico extendido en Mendoza

La jornada del día domingo se prevé de manera similar a la del sábado con persistencia de lluvias y tormentas. Se espera un leve descenso de la temperatura y tiempo ventoso. La máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 17°C.

El comienzo de la semana, el día lunes, traerá una mejora en las condiciones meteorológicas de la provincia, anticipándose una jornada algo nublada y con un leve ascenso de la temperatura. En este caso, la máxima será de 30°C y la mínima de 14°C.

Finalmente, para el martes se pronostica ascenso de la temperatura, aunque con tormentas aisladas hacia la noche y continuidad de las precipitaciones en cordillera. La mínima se ubicará en 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C.

