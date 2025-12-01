Martes caluroso en Mendoza, pero con nubosidad y tormentas: en qué zonas y cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura subirá aún más.

Diciembre arrancó con sorpresas en Mendoza tras la caída de agua y el cielo cubierto de nubes, aunque el pronóstico advertía lo contrario. Ahora, tras el primer día del último mes anticipan para este martes tormentas y nubosidad, aunque con temperaturas altas. El miércoles será aún peor, ya que subirá hasta los 37°C.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un martes 2 de diciembre “algo nublado” con ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 16°C, con vientos moderados del noreste. Durante la noche se anticipan tormentas aisladas en el este provincial, mientras que en la cordillera indican precipitaciones.