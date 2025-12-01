1 de diciembre de 2025 - 21:08

Martes caluroso en Mendoza, pero con nubosidad y tormentas: en qué zonas y cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura subirá aún más.

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Diciembre arrancó con sorpresas en Mendoza tras la caída de agua y el cielo cubierto de nubes, aunque el pronóstico advertía lo contrario. Ahora, tras el primer día del último mes anticipan para este martes tormentas y nubosidad, aunque con temperaturas altas. El miércoles será aún peor, ya que subirá hasta los 37°C.

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un martes 2 de diciembre “algo nublado” con ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 16°C, con vientos moderados del noreste. Durante la noche se anticipan tormentas aisladas en el este provincial, mientras que en la cordillera indican precipitaciones.

Miércoles: alerta amarilla

El miércoles 3 de diciembre la temperatura aumentará notablemente, y rozará los 38°C. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 21°C, con vientos moderados del noreste. No obstante, se esperan precipitaciones aisladas durante la noche.

