6 de diciembre de 2025 - 09:16

El debut de los F-16: así fue la presentación en Buenos Aires de los aviones comprados a Dinamarca

Los aviones, que arribaron al país en la jornada de ayer, fueron recibidos inicialmente por el aún ministro de Defensa, Luis Petri.

Por Redacción

Javier Milei calificó la ceremonia como un día histórico

Aviones F-16 en Argentina: Javier Milei calificó la ceremonia como un "día histórico"

Por Redacción Política
El ministro Luis Petri levanta el pulgar a bordo de uno de los aviones F-16 (Archivo)

Adelantan el acto y el vuelo inaugural de los F-16 por mal tiempo

Por Redacción Política
Las aeronaves, especializadas en el combate aéreo cercano, efectuaron un pasaje rasante sobre la capital, como parte de las actividades preliminares a su incorporación oficial. Tras el sobrevuelo, la escuadrilla puso rumbo a la provincia de Córdoba para el acto central.

El recorrido en la Capital Federal

El Gobierno había anunciado el cronograma de actividades para el pasaje de los F-16, que se realizó entre las 8:00 y las 8:15 de la mañana. Los cazas realizaron un sobrevuelo de la Casa Rosada a dos mil pies de altura, continuando por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

Hito estratégico en Río Cuarto

El acto oficial de recepción se lleva a cabo en el Área Material Río Cuarto (Córdoba), destino final de estas primeras seis unidades. El evento está encabezado por el ministro Petri, con la posible presencia del Presidente Javier Milei y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, junto a altos mandos militares.

La llegada de los F-16 es considerada por el Gobierno como un “hito estratégico” que reviste una importancia fundamental para la defensa nacional. En un comunicado oficial, el Gobierno destacó que la incorporación "consolida la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional" tras décadas sin contar con aviones de esta categoría.

