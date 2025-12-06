El debut de los F-16: así fue la presentación en Buenos Aires de los aviones comprados a Dinamarca

Buenos Aires fue testigo esta mañana de un evento histórico para la Fuerza Aérea Argentina : los primeros seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca realizaron un espectacular sobrevuelo de presentación antes de su acto formal de recepción en Córdoba .

Las aeronaves, especializadas en el combate aéreo cercano , efectuaron un pasaje rasante sobre la capital, como parte de las actividades preliminares a su incorporación oficial. Tras el sobrevuelo, la escuadrilla puso rumbo a la provincia de Córdoba para el acto central.

El Gobierno había anunciado el cronograma de actividades para el pasaje de los F-16, que se realizó entre las 8:00 y las 8:15 de la mañana. Los cazas realizaron un sobrevuelo de la Casa Rosada a dos mil pies de altura, continuando por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

Posteriormente, efectuaron un viraje para reposicionarse y sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery, culminando con un “pasaje de despedida” por la Avenida 9 de Julio.

Los aviones, que arribaron al país en la jornada de ayer, fueron recibidos inicialmente por el aún ministro de Defensa, Luis Petri .

El acto oficial de recepción se lleva a cabo en el Área Material Río Cuarto (Córdoba), destino final de estas primeras seis unidades. El evento está encabezado por el ministro Petri, con la posible presencia del Presidente Javier Milei y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, junto a altos mandos militares.

La llegada de los F-16 es considerada por el Gobierno como un “hito estratégico” que reviste una importancia fundamental para la defensa nacional. En un comunicado oficial, el Gobierno destacó que la incorporación "consolida la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional" tras décadas sin contar con aviones de esta categoría.