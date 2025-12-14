Así fue la recaptura de uno de los hombres que se había fugado de la Comisaría de San Martín.

Enzo Leonel Páez Herrera (34), uno de los hombres que se había fugado de la Comisaría 12ª de San Martín el miércoles pasado, estuvo a punto de morir linchado por vecinos del barrio Venier , quienes lo reconocieron mientras se ocultaba en la zona. Páez Herrera estaba detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el uso de arma de fuego.

El hombre se había escapado alrededor de las 6 de la mañana de la Comisaría 12ª, junto a Emiliano Carlos Jofré (34) , quien continúa prófugo. Tras ser identificado por vecinos del barrio Venier, fue reducido y golpeado por un grupo de personas.

Un efectivo de Gendarmería Nacional , que vive en el lugar y pertenece a un escuadrón ubicado frente al barrio, intentó intervenir para completar la detención y frenar la agresión. Al momento de su identificación, Páez Herrera se encontraba tendido en el suelo, atado y recibiendo una golpiza generalizada.

Minutos después arribaron varios móviles policiales, cuyos efectivos también tuvieron dificultades para controlar la situación y dispersar a los vecinos.

Finalmente, Enzo Leonel Páez Herrera fue trasladado a la guardia del hospital Perrupato , donde recibió atención médica por las lesiones sufridas, y quedó nuevamente detenido.

La fuga se había producido alrededor de las 6 de la mañana del miércoles 10, en la Comisaría 12ª, ubicada sobre calle Bailén, en pleno centro de la ciudad de San Martín. En un primer momento, los uniformados creyeron que los detenidos habían forzado una ventana del sector de alojamiento, pero la reconstrucción posterior reveló un accionar más complejo y planificado: los presos realizaron un boquete en una pared interna, accedieron a los techos de viviendas linderas y escaparon sin ser advertidos.

Junto con el ahora recapturado logró huir Emiliano Carlos Jofré, también de 34 años, quien continúa prófugo.