15 de diciembre de 2025 - 07:48

Vuelco en San Carlos: murió una mujer de 80 años y un nene de 5 años sigue internado

En la camioneta viajaban 15 personas, que forman parte de una comunidad religiosa. Sucedió el domingo por la mañana en la ruta nacional 143.

El vuelco de la camioneta tipo trafic en San Carlos: una mujer de 80 años perdió la vida

El vuelco de la camioneta tipo trafic en San Carlos: una mujer de 80 años perdió la vida

Según indicaron fuentes del hospital Scaravelli a El Cuco Digital, la víctima fatal fue identificada como Eufemia Roco (80), oriunda de San Rafael, quien viajaba junto al resto del contingente de religiosos que se trasladaba hacia Chilecito.

El incidente vial de la furgoneta, que transportaba a 15 personas, ocurrió el domingo por la mañana, alrededor de las 8.30, cuando su conductor manejaba hacia el norte y perdió el dominio por razones que aún se investigan.

Tras volcar la camioneta sobre la calzada, un menor de edad sufrió lesiones de gravedad, con una aparente fractura de cadera, y fue trasladado de urgencia al hospital Scaravelli de Tunuyán. Luego, fue derivado al Notti, donde quedó internado.

El resto de los ocupantes recibió asistencia en el lugar del siniestro. Algunos, los más comprometidos por las lesiones, fueron atendidos en los hospitales Scaravelli y Tagarelli.

La comunidad afectada en el vuelco pertenece a la Denominación Jesús es el Mesías del Nuevo Pacto.

