Jujuy: un adolescente de 15 años murió apuñalado tras una fiesta de egresados

Un adolescente de 15 años murió en las últimas horas tras ser apuñalado por una patota a la salida de una fiesta de egresados en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero, provincia de Jujuy . Por el crimen hay dos menores detenidos, informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La víctima fue identificada como Juan Vanega , quien recibió varias puñaladas, una de ellas mortal . El ataque quedó registrado en un video filmado por un testigo, material que ya forma parte de la investigación judicial.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de este domingo , en la intersección de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical. Según relataron los investigadores, Vanega había salido de una fiesta de egresados que se realizaba en una vivienda junto a un amigo de 13 años , con la intención de dirigirse a un comercio cercano para comprar bebidas alcohólicas.

En ese trayecto, ambos fueron interceptados por un grupo de jóvenes que, casi sin mediar palabras, los atacaron con un arma blanca . Testigos señalaron que la agresión fue directa y extremadamente violenta.

El adolescente intentó escapar tras recibir las heridas, pero a unos 20 metros del lugar se desplomó y murió como consecuencia de las puñaladas . Su amigo también resultó herido por un “puntazo” , aunque se encuentra fuera de peligro.

Vecinos que presenciaron la secuencia relataron que había muchos jóvenes entrando y saliendo del domicilio donde se realizaba la fiesta y que, al advertir la gravedad de la situación y la presencia de sangre, varios escaparon en distintas direcciones. Algunos testigos mencionaron que el ataque podría estar vinculado a una presunta disputa territorial entre barrios.

Personal del SAME arribó al lugar y constató el fallecimiento del menor. Posteriormente, efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, junto al Ministerio Público de la Acusación, realizaron un operativo de rastrillaje en la zona y lograron identificar a dos adolescentes sospechados del homicidio: un adolescente de 15 años y una joven de 16.

Ambos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres. La causa fue derivada al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y definirá la imputación formal de los detenidos.