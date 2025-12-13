13 de diciembre de 2025 - 18:44

Una familia logró escapar de las llamas tras un incendio en su vivienda de Las Heras

El fuego se desató en una vivienda de dos plantas mientras la familia dormía, provocando daños totales en el primer piso y la intoxicación de una mujer embarazada.

Imagen ilustrativa / Los Andes
Por Redacción Policiales

Durante este sábado por la mañana se registró un fuerte incendio en una vivienda del barrio Municipal, en el departamento de Las Heras, donde una mujer embarazada y un hombre resultaron heridos.

Según el parte oficial, el siniestro se desató alrededor de las 10 de la mañana en una casa de dos plantas mientras sus propietarios dormían.

Cuando se percataron de las llamas, los ocupantes lograron evacuar el inmueble junto a sus dos hijos, antes del arribo de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron bomberos del Cuartel Central y Voluntarios para controlar el siniestro. Sin embargo, el incendio provocó daños materiales significativos, dejando daños totales en el primer piso de la vivienda.

Como consecuencia del hecho, se reportaron dos heridos asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Una mujer embarazada de 32 años sufrió una intoxicación leve por inhalación de humo, mientras que un hombre de 36 años sufrió escoriaciones.

La fiscalía interviniente dispuso las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro.

