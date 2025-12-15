15 de diciembre de 2025 - 08:48

Pudo ser otra tragedia: detuvieron a un camionero ebrio tras un persecución en Acceso Este

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 20.30. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camionero fue detenido anoche en Guaymallén tras protagonizar una peligrosa persecución policial por el Acceso Este, donde circulaba a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes, poniendo en riesgo a otros conductores. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.29, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre un camión que se desplazaba de manera temeraria por el Acceso Este, a la altura de calle Tirasso, con dirección hacia San Martín.

Ante la gravedad de la situación, personal policial de la Comisaría 45°, a bordo de la movilidad 4037, se dirigió al lugar y logró visualizar el rodado a la altura del kilómetro 8 del Acceso Este. Sin embargo, el conductor no detuvo la marcha, por lo que se inició una persecución controlada, que culminó minutos después a la altura de calle Urquiza.

Al interceptar el vehículo, los efectivos constataron que el conductor se encontraba en evidente estado de ebriedad y que en el interior del camión transportaba cajas de vino. Posteriormente, se le realizó el control de alcoholemia, que confirmó una medición positiva de 2,08 g/l.

El conductor quedó a disposición de la Justicia por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, mientras se continúan las actuaciones correspondientes.

