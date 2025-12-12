Investigan a tres policías por la fuga de dos presos en la Comisaría 12° de San Martín

La Inspección General de Seguridad investiga si los policías de guardia tuvieron alguna responsabilidad mientras continúa el operativo para recapturar a los prófugos.

La Inspección General de Seguridad (IGS) abrió una investigación sumaria para determinar si hubo responsabilidad administrativa por parte de los tres policías que estaban de turno en la Comisaría 12° de San Martín durante la fuga de dos detenidos ocurrida en la madrugada del miércoles. El episodio, que expuso fallas en los controles de una dependencia que ya había sido cuestionada en otras ocasiones, volvió a poner bajo la lupa los protocolos de custodia en las comisarías del Este provincial.

El titular de la IGS, Marcelo Puertas, explicó que los efectivos fueron puestos a disposición de Sanidad Policial, área que deberá definir si se encuentran en condiciones de continuar prestando funciones mientras avanza la pesquisa interna. Por ahora, no han sido trasladados a otra dependencia, aunque continúan apartados de tareas críticas hasta que se establezca si su conducta contribuyó —por acción u omisión— a la evasión de los internos.

detenido 2 Uno de los prófugos de la Comisaría 12, de San Martín. Un plan ejecutado en silencio La fuga ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la seccional ubicada sobre calle Bailén, en pleno casco urbano de San Martín. En un primer momento, los uniformados creyeron que los presos habían forzado una ventana del sector de alojamiento, pero la reconstrucción posterior reveló un escenario más complejo y planificado: los detenidos hicieron un boquete en una pared interna y lograron acceder a los techos de las viviendas linderas, desde donde escaparon sin ser vistos.

La maniobra, que requirió tiempo y sigilo, abrió interrogantes inmediatos sobre la supervisión del calabozo y la periodicidad de las rondas de control. Cuando el personal notó la ausencia de los internos, ya no estaban en el perímetro. Se montó entonces un operativo de búsqueda que incluyó drones de la división VANT, patrullajes por las inmediaciones y el alerta a comisarías cercanas.

En paralelo, dos presos más intentaron aprovechar la confusión para escapar, pero fueron reducidos tras un forcejeo con los policías de guardia. Esa situación, según fuentes del caso, incrementó las sospechas de fallas previas en la vigilancia.