Se robaron una reja y un carrito de supermercado: los vieron por las cámaras y los detuvieron

Tres personas, entre ellas un menor, fueron aprehendidas durante la madrugada del domingo en Godoy Cruz luego de un robo que fue detectado en tiempo real a través del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El procedimiento se inició cerca de las 3 de la mañana, cuando operadores del CEO observaron a varios sujetos en actitud sospechosa en inmediaciones de la intersección de calle Lorenzini y el Corredor del Oeste, aparentemente intentando sustraer cartelería pública.

Minutos después, las cámaras registraron a un hombre corriendo por el Corredor del Oeste en dirección este, transportando un carrito de supermercado, y posteriormente a otros individuos desplazándose con una reja, lo que motivó la inmediata alerta a personal policial.

Con los datos aportados desde el centro de monitoreo, efectivos policiales realizaron un patrullaje dirigido y lograron la aprehensión de los sospechosos en la intersección de Aguaribay y Nicolino Loche. Los detenidos fueron identificados como G.D.R. (25), C.D.M. (55) y un menor de 15 años.

Intervino en el caso el Dr. Sabalua, quien dispuso el procedimiento correspondiente, el traslado de los dos adultos a la Comisaría 7ª, mientras que en el caso del menor se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

El hecho volvió a poner en relieve la importancia del sistema de cámaras del CEO como herramienta clave para la prevención del delito y la rápida respuesta policial en el Gran Mendoza.

