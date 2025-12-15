Se robaron una reja y un carrito de supermercado: los vieron por las cámaras y los detuvieron

Tres personas, entre ellas un menor, fueron aprehendidas durante la madrugada del domingo en Godoy Cruz luego de un robo que fue detectado en tiempo real a través del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Tres personas fueron aprehendidas durante la madrugada del domingo en Godoy Cruz luego de un robo que fue detectado en tiempo real a través del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El procedimiento se inició cerca de las 3 de la mañana, cuando operadores del CEO observaron a varios sujetos en actitud sospechosa en inmediaciones de la intersección de calle Lorenzini y el Corredor del Oeste, aparentemente intentando sustraer cartelería pública.

Minutos después, las cámaras registraron a un hombre corriendo por el Corredor del Oeste en dirección este, transportando un carrito de supermercado, y posteriormente a otros individuos desplazándose con una reja, lo que motivó la inmediata alerta a personal policial.

Con los datos aportados desde el centro de monitoreo, efectivos policiales realizaron un patrullaje dirigido y lograron la aprehensión de los sospechosos en la intersección de Aguaribay y Nicolino Loche. Los detenidos fueron identificados como G.D.R. (25), C.D.M. (55) y un menor de 15 años.

Intervino en el caso el Dr. Sabalua, quien dispuso el procedimiento correspondiente, el traslado de los dos adultos a la Comisaría 7ª, mientras que en el caso del menor se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

El hecho volvió a poner en relieve la importancia del sistema de cámaras del CEO como herramienta clave para la prevención del delito y la rápida respuesta policial en el Gran Mendoza.