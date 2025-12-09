Caso Morena Rial: el fiscal quiere que la influencer vaya a juicio oral por presunto robo

El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió este martes la elevación a juicio del caso que involucra a la hija del periodista Jorge Rial.

El escándalo judicial que rodea a Morena Rial tras ser imputada por presunto robo dio un nuevo giro. El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó este martes que la causa sea enviada a juicio oral y público. La presentación fue confirmada por fuentes judiciales vinculadas al expediente.

El caso se originó tras la denuncia por un supuesto robo en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Adelina, hecho en el que la influencer quedó involucrada durante la etapa de investigación. Con el reciente pedido del fiscal, será ahora la Justicia la que definirá si el proceso avanza hacia el debate oral.

Morena Rial involucrada en un robo La joven fue apresada el pasado 18 de enero por personal policial de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I, en conjunto con efectivos de distintas delegaciones de la Policía de San Isidro, en un hotel del centro porteño, cerca de Cerrito y Lavalle.

Según el parte policial, Rial participó de un robo conocido como modalidad “escruche” junto a otros cómplices en Villa Adelina y fue captada por cámaras municipales y privadas luego de cometer el hecho ilícito del que se investiga.

Casi un mes después, admitió ante la Justicia su responsabilidad en el robo. En ese marco, la influencer “limitó su participación” a la función de chofer del automóvil utilizado para el atraco. Al respecto, manifestó estar arrepentida, además de sentirse angustiada y avergonzada.