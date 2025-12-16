Netflix canceló una popular serie adolescente tras su primera temporada y hay enojo entre los fans

La plataforma no dio una respuesta formal por la decisión de dar de baja la producción, a pesar de que su director y actores querían seguir.

Se trata de “Boots”, la serie que estaba inspirada en el libro “The Pink Marine”, de Greg Cope White, y seguía el recorrido de Cameron Cope, un adolescente gay que vive su identidad en silencio durante los 90 y que decide alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. El personaje fue interpretado por Miles Heizer, acompañado por Liam Oh en el rol de Ray, su mejor amigo y compañero de alistamiento.

Ambientada en un contexto hostil para la comunidad LGBTQ+ —cuando las personas homosexuales estaban directamente prohibidas en las fuerzas armadas—, "Boots" exploraba el paso a la adultez a través de la experiencia del entrenamiento militar. A lo largo de los episodios, Cameron y Ray conocían a otros reclutas y construían lazos profundos mientras atravesaban las exigencias físicas, psicológicas y sociales del campo de entrenamiento.

Embed - BOOTS | Official Trailer | Netflix El elenco incluía a figuras reconocidas como Vera Farmiga, además de Ana Ayora, Blake Burt, Cedrick Cooper, Dominic Goodman, Nicholas Logan, Kieron Moore, Angus O’Brien, Rico Paris, Max Parker, Brandon Tyer Moore y Mattie Liptak.

Por qué Netflix canceló “Boots” Netflix no dio una explicación oficial sobre los motivos de la cancelación. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas producciones del catálogo, todo indica que la decisión estaría vinculada al rendimiento en audiencia y a los criterios internos de la plataforma para renovar o no una serie.

La cancelación resulta especialmente llamativa porque el proyecto contaba con el respaldo de Norman Lear como productor ejecutivo y había sido creado por Andy Parker, con Jennifer Cecil como showrunner. Además, el propio Miles Heizer había manifestado su entusiasmo por continuar la historia durante varias temporadas.