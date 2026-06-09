9 de junio de 2026 - 09:48

Dolor para los fans: se va de Netflix una influyente saga sobre el más famoso superhéroe

Son dos películas que ganaron popularidad no solo por equipo detrás de cámara sino por el actor que hizo al villano.

Netflix elimina una saga de películas clave: hasta cuándo se puede ver

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “Batman inicia “ y “Batman: El caballero de la noche”, las dos primeras entregas de la trilogía dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale. Ambas producciones son consideradas entre las mejores adaptaciones cinematográficas del personaje creado por DC Comics.

Netflix elimina dos películas clave de Batman: hasta cuándo se pueden ver
Netflix elimina dos películas clave de Batman: hasta cuándo se pueden ver

Netflix elimina dos películas clave de Batman: hasta cuándo se pueden ver

“Batman: El caballero de la noche”, una de las películas de superhéroes más valoradas

Estrenada en 2008, “Batman: El caballero de la noche” marcó un antes y un después en el género. La historia muestra al protagonista trabajando junto al teniente James Gordon y el fiscal Harvey Dent para combatir el crimen en Ciudad Gótica, hasta que aparece el Guasón, un criminal tan brillante como impredecible que pone en jaque a toda la ciudad.

Embed - Batman - El Caballero de la Noche # Trailer Español

La película se convirtió en un fenómeno mundial y es especialmente recordada por la interpretación de Heath Ledger como el Guasón, un papel que le valió un premio Oscar póstumo. Actualmente posee una de las calificaciones más altas dentro del cine de superhéroes.

Heath Ledger, uno de los protagonistas de las películas mejor rankeadas en IMDB
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"Batman inicia", el origen del Caballero Oscuro

La otra producción que abandonará Netflix es “Batman inicia”, estrenada en 2005. La cinta explora los orígenes de Bruce Wayne y el camino que lo llevó a convertirse en el vigilante de Ciudad Gótica.

Embed - Batman Begins (2005) Official Trailer #1 - Christopher Nolan Movie

La trama sigue al joven multimillonario mientras recibe entrenamiento de una misteriosa organización y luego regresa a su ciudad para enfrentar una amenaza que podría destruirla. Además de presentar el nacimiento de Batman, la película sentó las bases para una de las trilogías más exitosas de la historia del cine.

Hasta cuándo estarán disponibles las películas de Batman en Netflix

Tanto “Batman inicia” como “Batman: El caballero de la noche” dejarán Netflix el 12 de junio.

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