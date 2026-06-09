Dolor para los fans: se va de Netflix una influyente saga sobre el más famoso superhéroe

Una de las sagas de superhéroes más influyentes de este siglo está a punto de despedirse de Netflix. Se trata de dos películas que marcaron un antes y un después en el género y que dejarán de estar disponibles en los próximos días.

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Se trata de “Batman inicia “ y “Batman: El caballero de la noche” , las dos primeras entregas de la trilogía dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale . Ambas producciones son consideradas entre las mejores adaptaciones cinematográficas del personaje creado por DC Comics.

Estrenada en 2008, “Batman: El caballero de la noche” marcó un antes y un después en el género. La historia muestra al protagonista trabajando junto al teniente James Gordon y el fiscal Harvey Dent para combatir el crimen en Ciudad Gótica, hasta que aparece el Guasón, un criminal tan brillante como impredecible que pone en jaque a toda la ciudad.

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La película se convirtió en un fenómeno mundial y es especialmente recordada por la interpretación de Heath Ledger como el Guasón, un papel que le valió un premio Oscar póstumo. Actualmente posee una de las calificaciones más altas dentro del cine de superhéroes.

Heath Ledger, uno de los protagonistas de las películas mejor rankeadas en IMDB Heath Ledger, uno de los protagonistas de las películas mejor rankeadas en IMDB

"Batman inicia", el origen del Caballero Oscuro

La otra producción que abandonará Netflix es “Batman inicia”, estrenada en 2005. La cinta explora los orígenes de Bruce Wayne y el camino que lo llevó a convertirse en el vigilante de Ciudad Gótica.

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La trama sigue al joven multimillonario mientras recibe entrenamiento de una misteriosa organización y luego regresa a su ciudad para enfrentar una amenaza que podría destruirla. Además de presentar el nacimiento de Batman, la película sentó las bases para una de las trilogías más exitosas de la historia del cine.

Hasta cuándo estarán disponibles las películas de Batman en Netflix

Tanto “Batman inicia” como “Batman: El caballero de la noche” dejarán Netflix el 12 de junio.