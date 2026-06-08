Ambientada en Londres y con 3 episodios: la serie thriller basada en un asesinato real que se estrenó en Netflix

Netflix sumó una producción ambientada en Londres que reconstruye uno de los crímenes más impactantes y controvertidos de la historia reciente del Reino Unido. La serie sigue la investigación marcada por errores policiales, presión mediática y un asesino que permaneció libre durante años.

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"El testigo" es una miniserie de tres episodios que está entre los contenidos más vistos de la plataforma. La ficción combina drama, suspenso y crimen para relatar una historia tan perturbadora como real.

Creada por Rob Williams, conocido por su trabajo en “El hombre en el castillo”, y dirigida por Alex Winckler, la producción reconstruye el asesinato de Rachel Nickell, una joven madre de 23 años que fue atacada en 1992 mientras paseaba junto a su pequeño hijo en Wimbledon Common, uno de los parques más conocidos de Londres.

La miniserie cuenta con un elenco encabezado por Jordan Bolger, quien interpreta a André Hanscombe, pareja de Rachel y padre de Alex.

"El testigo", la serie de Netflix basada en hechos reales

La historia comienza con una mañana que parecía normal para Rachel Nickell y su hijo Alex, de apenas dos años. Sin embargo, todo cambió cuando la joven fue asesinada brutalmente en el parque.

El crimen conmocionó al país no solo por su extrema violencia, sino también porque el único testigo directo de lo ocurrido fue el propio niño, quien quedó marcado por el trauma durante el resto de su vida.

La nueva serie de Netflix basada en un crimen real La nueva serie de Netflix basada en un crimen real gentileza

A partir de ese momento, la investigación policial se convirtió en una de las más polémicas de la historia británica. Mientras la prensa seguía cada detalle del caso, las autoridades intentaban encontrar al responsable en medio de una enorme presión pública.

El error policial que permitió que el asesino siguiera libre

Uno de los aspectos más impactantes de la serie es la reconstrucción de los errores cometidos durante la investigación.

Ante la falta de pruebas concluyentes, la policía centró sus sospechas en Colin Stagg, un hombre que solía frecuentar la zona donde ocurrió el crimen. Para intentar incriminarlo, las autoridades desplegaron una operación encubierta en la que una agente fingió mantener una relación sentimental con él durante meses.

Embed - El Testigo | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 04/06/2026

Sin embargo, el caso terminó derrumbándose cuando la Justicia determinó que las pruebas obtenidas eran inválidas y que no existían elementos suficientes para acusarlo. Mientras tanto, el verdadero asesino continuó en libertad.

La verdad detrás del crimen de Rachel Nickell

Años después, gracias a nuevas técnicas de análisis genético, los investigadores lograron reabrir el caso y examinar nuevamente las pruebas.

Los resultados apuntaron a Robert Napper, un hombre que había sido considerado sospechoso desde el inicio, pero que había sido descartado por falta de evidencia. Con el avance de la tecnología, el ADN hallado en la escena coincidió con el suyo.

Robert Napper, el verdadero asesino. Robert Napper, el verdadero asesino. gentileza

La revelación expuso graves fallas en la investigación original, ya que durante el tiempo que permaneció libre, Napper estuvo vinculado a otros ataques violentos. Finalmente, el hombre confesó el asesinato de Rachel Nickell en 2008.