17 de diciembre de 2025 - 12:53

Empresario mató a su novia, estrelló el auto para ocultar el femicidio pero un estremecedor video lo delató

En las imágenes se observa a la mujer inconsciente en el asiento del conductor, mientras que el esposo se estiraba para pagar la tarifa. El hombre fue detenido en el velorio.

Video: simuló un accidente de tránsito para encubrir el femicidio de su pareja y un peaje lo delató.

Por Redacción Mundo

Un hombre fue detenido en Brasil acusado de simular un accidente de tránsito para encubrir el femicidio de su pareja, en un caso que conmociona al estado de Minas Gerais.

En un primer momento, las autoridades creían que Henay Rosa Gonçalves Amorim, de 31 años, había muerto tras un choque ocurrido el domingo por la mañana en la ciudad de Itaúna, pero la investigación dio un giro y derivó en una causa por homicidio agravado por violencia de género.

El principal sospechoso es Alison de Araújo Mesquita, empresario de 43 años y pareja de la víctima, quien confesó el crimen y declaró que provocó el accidente para simular la muerte de Henay. El empresario fue arrestado durante el velorio en la ciudad de Divinópolis y permanece detenido, sin embargo, su defensa aseguró que no reconoce la veracidad de las acusaciones. Ante las nuevas pruebas, el velatorio fue suspendido para la realización de una autopsia.

femicidio brasil
Henay Rosa Gonçalves Amorim habría sido asesinada por su pareja que intentó encubrir el crimen con un accidente de tránsito.

Henay Rosa Gonçalves Amorim habría sido asesinada por su pareja que intentó encubrir el crimen con un accidente de tránsito.

Las imágenes que cambiaron el rumbo de la causa

La hipótesis de femicidio surgió tras el análisis de imágenes captadas por una cámara de peaje, que mostraron una escena clave minutos antes del siniestro. Según el informe policial al que accedió el medio brasileño g1, el video fue registrado a las 5:56 de la mañana en un peaje de Itaúna.

En las imágenes se observa a la mujer inconsciente en el asiento del conductor, mientras Alison ocupaba el lugar del acompañante. El empresario se estira para pagar la tarifa y toma el volante de manera improvisada, conduciendo el vehículo pese al estado de la mujer.

La situación despertó sospechas en la empleada del peaje, quien preguntó si todo estaba bien. Alison respondió que su pareja no se sentía bien y, aunque la trabajadora le sugirió detener el auto para pedir ayuda, él continuó la marcha.

Aproximadamente nueve minutos después, el vehículo se cruzó de carril en una curva del kilómetro 90 de la ruta MG-050 y chocó de frente contra un minibús turístico. Henay fue declarada muerta en el lugar.

Además del video, los investigadores detectaron contradicciones entre la mecánica del accidente y las lesiones que presentaba la víctima. De acuerdo con la Policía Civil, las heridas no se corresponderían únicamente con el impacto del choque, lo que reforzó la sospecha de un ataque previo.

Tras ser detenido, un día después, Alison relató que durante el trayecto entre Belo Horizonte y Divinópolis se produjeron discusiones, agresiones y un episodio de asfixia dentro del vehículo. Pese a esta declaración, el empresario había negado el delito al momento de su arresto y no ofreció resistencia.

Los teléfonos celulares de la víctima y del acusado fueron secuestrados y enviados a peritaje forense. La Policía Civil aguarda ahora los resultados de la autopsia y la finalización de las declaraciones de testigos para definir los próximos pasos de la causa, que ya se investiga como femicidio.

