Imputan con 59 cargos, 15 por asesinato y terrorismo, al acusado del tiroteo en Australia

La Policía australiana acusó formalmente a Naveed Akram, de 24 años, por el ataque ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó 15 muertos.

La Policía de Australia presentó este miércoles 59 cargos contra Naveed Akram (24) por su presunta participación en el tiroteo masivo en la playa de Bondi, en Sídney. Entre las imputaciones figuran 15 cargos de asesinato, además de intento de homicidio, comisión de un acto terrorista, exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio.

El acusado recuperó la conciencia en las últimas horas tras salir del coma, pero no hay precisiones sobre su estado de salud. En paralelo, 21 personas siguen internadas en distintos hospitales de Sídney; cinco de ellas permanecen en estado crítico pero estable, según al último parte sanitario.

Naveed Akram
El atentado en Australia

El atentado se extendió durante aproximadamente nueve minutos y provocó 15 muertes, con víctimas de entre 10 y 87 años. Hasta el momento, doce personas fueron identificadas oficialmente. Durante el operativo, Sajid Akram (50), padre del acusado y señalado como segundo tirador, murió abatido por la policía en el lugar de los hechos.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, indicó que no hay indicios de otros implicados por ahora, pero remarcó que la investigación sigue abierta.

Las investigaciones preliminares sostienen que padre e hijo habrían actuado de manera independiente, pero influenciados por una ideología vinculada al Estado Islámico (EI). En ese marco, se investiga viaje que realizaron en noviembre al sur de Filipinas, una región donde operan células islamistas.

En este contexto, la Policía de Filipinas anunció que abrirá una investigación sobre la estadía de ambos sospechosos en el país asiático durante casi todo noviembre, antes de su regreso a Australia el 28 de ese mes.

Como consecuencia del ataque, el Ayuntamiento de Waverley, en el este de Sídney, canceló todos los eventos previstos para la noche de Año Nuevo en la concurrida playa de Bondi.

