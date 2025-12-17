Un adolescente mató a un niño de 10 años en una escuela y se sacó fotos con el cuerpo

Ocurrió en un colegio de Moscú. El agresor, de 15 años, apuñaló mortalmente a un alumno y dejó herido a un guardia de seguridad.

Un adolescente de 15 años asesinó a un niño de 10 y hirió a un guardia de seguridad durante un ataque con cuchillo en una escuela de élite ubicada en las afueras de Moscú, un hecho que conmocionó por su extrema violencia y por la difusión de imágenes y videos en redes sociales.

El ataque ocurrió el martes en un centro educativo de la localidad Gorki-2, en el distrito urbano de Odintsovo. Según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el agresor apuñaló al agente de seguridad y a un alumno. "El niño murió a consecuencia de las heridas", precisó el organismo a través de su canal de Telegram.

Cómo fue el ataque en la escuela De acuerdo con el canal ruso Baza, el atacante, alumno del establecimiento, estaba armado con un puñal, llevaba casco, chaleco antibalas con lemas neonazis, barbijo y una remera con la inscripción "No lives matter" (“ninguna vida vale”), nombre asociado a grupos en línea que promueven la violencia y el nihilismo extremo.

El joven, identificado como Timofei K., filmó los preparativos y el ataque. En los registros se lo ve amenazando a estudiantes y a una docente en los pasillos de la escuela Uspenskaya, a quienes les preguntaba por su nacionalidad. La intervención de un guardia permitió que varios alumnos se refugiaran en un aula, pero el agresor roció gas pimienta en el rostro del agente y lo atacó.

La víctima fue identificada como Alíev Kobildzhon, un niño de origen tayiko. El Gobierno de Tayikistán denunció un "ataque xenófobo" y reclamó una investigación inmediata, objetiva e imparcial del hecho. Medios locales indicaron que el adolescente también buscaba atacar a su profesora de matemáticas, Maria Dmitrievna, como parte del plan. IMAGEN SOLA (43) El adolescente roció con gas pimienta a un guardia y asesinó a un niño. Minutos después del ataque, decenas de policías irrumpieron en la escuela y detuvieron al agresor. En el lugar se halló un artefacto explosivo casero. El joven fue acusado de asesinato y tentativa de asesinato. Antes del crimen, había publicado en redes una imagen con saludo nazi y referencias a otras matanzas racistas, además de un manifiesto de once páginas titulado "Mi Rabia", que habría enviado a compañeros. El texto contiene expresiones de odio hacia la sociedad y contra personas de distintas nacionalidades y religiones. Según Euronews, los servicios de seguridad no descartan vínculos del atacante con un "movimiento juvenil destructivo" en internet. El Comité de Investigación analiza todas las hipótesis, incluido el estado psicológico del joven y su entorno social y familiar.